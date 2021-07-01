Прославившийся преступлениями киевский стоматолог попросился на суд присяжных

Суд присяжных вынесет вердикт стоматологу, которого обвиняют в покушениях на умышленные убийства, разбойном нападении, краже, мошенничестве на 400 тыс грн, хранении психотропных веществ и угрозе насилием работнику правоохранительного органа. Столичного врача подозревают в том, что он лечил надуманные диагнозы пациентам и едва не убил старушку.

На суд присяжных стоматолог попросился сам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры. Открытое судебное заседание будет проходить в Голосеевском районном суде Киева.

Согласно обвинению, врач-стоматолог из Киева в период с мая 2019 по сентябрь 2020 на территории столицы и области совершил ряд уголовных преступлений. Сейчас его содержат под стражей. Если вину докажут - врачу грозит до 15 лет за решеткой.

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