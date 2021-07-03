Яке свято 3 липня: народні прикмети і заборони

У суботу, 3 липня, відзначається день пам'яті святого Мефодія, єпископа Патарського.
Мефодій жив в III-IV ст. на території Малої Азії. Відомий тим, що володів смиренням, проповідував Боже Слово, боровся з язичництвом. За все своє християнське життя єпископ встиг написати велику кількість творів, присвячених християнству, тлумаченням Святого Письма, різним повчанням. У 312 році Мефодій був схоплений язичниками і страчений.
В народі Мефодія називали Перепелятником. Саме 3 липня закінчувалися польові роботи і починався період легкого полювання на перепелів. Вірили, якщо побачиш в цей день білу пташку - це принесе щастя, а щоб бути все життя удачливим, таку перепілку потрібно зловити.
Також 3 липня в народі називали Погодоуказчиком, Павутинним днем. Наші пращури спостерігали за природними явищами і передбачали погоду на найближчі дні і місяці.
Народні прикмети 3 липня
Що не можна робити 3 липня
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