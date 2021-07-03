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Яке свято 3 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 3 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У суботу, 3 липня, відзначається день пам'яті святого Мефодія, єпископа Патарського.

Мефодій жив в III-IV ст. на території Малої Азії. Відомий тим, що володів смиренням, проповідував Боже Слово, боровся з язичництвом. За все своє християнське життя єпископ встиг написати велику кількість творів, присвячених християнству, тлумаченням Святого Письма, різним повчанням. У 312 році Мефодій був схоплений язичниками і страчений.

В народі Мефодія називали Перепелятником. Саме 3 липня закінчувалися польові роботи і починався період легкого полювання на перепелів. Вірили, якщо побачиш в цей день білу пташку - це принесе щастя, а щоб бути все життя удачливим, таку перепілку потрібно зловити.

Також 3 липня в народі називали Погодоуказчиком, Павутинним днем. Наші пращури спостерігали за природними явищами і передбачали погоду на найближчі дні і місяці.

Народні прикмети 3 липня

  • Пішов дощ на Мефодія - значить, ще 40 днів йти буде.
  • Павук свою павутину не плете 3 липня, а ховається в укриття - буде дощ.
  • Мурахи збираються в невеликі купки - прикмета того, що потрібно чекати дощу, грози і вітру.
  • Народжені 3 липня доживають до глибокої старості. Носити їм слід аквамарин.

Що не можна робити 3 липня

  • Категорично не можна 3 липня викидати їжу, інакше разом з відходами можна видалити зі свого життя благополуччя і достаток. Щоб цього не сталося, необхідно віддати залишки їжі тваринам.
  • Заборонено в цей день рвати павутину. Прапрапрадіди вірили, що так можна залучити в будинок біду і наслати на його домочадців хвороби.

Раніше "Телеграф" писав, які нововведення чекають украінців в липня 2021 року.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 25

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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