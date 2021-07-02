Суд затвердив довічний вирок генералу міліції Пукачу у справі про вбивство Георгія Гонгадзе

Генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач отримав довічний арешт у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на адвоката сім'ї Гонгадзе Валентина Теличенко.

Відзначається, що скаргу на вирок подали сам Пукач і представники журналіста та активіста Олексія Подольського, який проходить у справі другим потерпілим.

Колишній правоохоронець звернувся з проханням про пом'якшення покарання, а представники Подольського наполягали на перегляді справи.

Верховний суд України в задоволенні їх вимог відмовив. Таким чином, Пукач знову отримав довічний термін.

Гонгадзе був засновником видання Українська правда і його першим головним редактором.

Його вбили 17 вересня 2000 року. Обезголовлене тіло чоловіка було знайдено в листопаді того ж року в лісі неподалік від Києва.

Пукач у цій справі проходить як головного виконавець вбивства.

Як повідомлялося раніше, в Запоріжжі чоловік жорстко побив свою колишню кохану, однак поліція на заяви постраждалої не реагує.