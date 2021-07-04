Який свято 4 липня: народні прикмети і заборони

У неділю, 4 липня, відзначається день пам'яті мученика Юліана Тарсійського. Також в цьому році на 4 липня припадають національні свята - День ВМС і ППО України, День Нацполіції України і День судексперта України.

Юліан народився в римській провінції на південному сході Малої Азії. У ранньому віці увірував у Христа. Під час гонінь на християн, організованих імператором Максиміліаном в Антіохії, молодого Юліана довго вмовляли зректися християнства, але той відмовився. Юнака посадили в темницю, а через рік його кинули в море в мішку.

Пізніше були знайдені мощі мученика, які, як з'ясувалося, мають чудодійну силу.

У народі день 4 липня також прозвали "Липів колір". На Русі з липою було пов'язано чимало повір'їв. Вважали, що це дерево здатне рятувати від пристріту, тому було заборонено його рубати. А якщо липа раптом засихала біля будинку - це віщувало погані зміни в сім'ї.

Народні прикмети 4 липня

Якщо з ранку і до полудня вітер слідує за сонцем, а після - в зворотну сторону, то погода найближчими днями буде хорошою.

Якщо після дощу парить, а сонце яскраве і спекотне, то до ночі ще будуть опади.

Липовий цвіт 4 липня наділений цілющою силою.

Народженим 4 липня належить в житті пройти через безліч випробувань.

Що не можна робити 4 липня

Зрубати в Ульянів день липу - не до добра, можна заблукати в лісі.

У цей день не варто починати нічого нового.

Якщо 4 липня зібрався в дорогу - не жди нічого хорошого.

Раніше "Телеграф" писав, що погода 4 липня в Україні буде дощова з грозами, але спека в деяких областях спаде.