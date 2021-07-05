Яке свято 5 липня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 5 липня, відзначається день пам'яті єпископа Євсевія Самосатського.
Євсевій жив в IV столітті. Він прославився як захисник прихильників православної віри, затвердженої на першому Вселенському соборі в Нікеї. Коли місцевий правитель Констанцій зажадав у нього документ, єпископ йому відмовив. За це він терпів переслідування, і тільки після сходження на престол Іовіана гоніння на християн ослабли.
Загинув Євсевій Самосатський від рук жінки, яка скинула на нього з даху черепицю. Єпископ помер від отриманої травми.
5 липня вважався на Русі днем зцілення тіла і душі. Вранці збирали лікувальні трави для банних віників, а ввечері відправлялися паритись. Вірили, що так можна запастися здоров'ям на цілий рік.
На Євсевія примічали прикмети на погоду і врожай.
Народні прикмети 5 липня
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