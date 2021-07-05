Яке свято 5 липня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 5 липня, відзначається день пам'яті єпископа Євсевія Самосатського.

Євсевій жив в IV столітті. Він прославився як захисник прихильників православної віри, затвердженої на першому Вселенському соборі в Нікеї. Коли місцевий правитель Констанцій зажадав у нього документ, єпископ йому відмовив. За це він терпів переслідування, і тільки після сходження на престол Іовіана гоніння на християн ослабли.

Загинув Євсевій Самосатський від рук жінки, яка скинула на нього з даху черепицю. Єпископ помер від отриманої травми.

5 липня вважався на Русі днем зцілення тіла і душі. Вранці збирали лікувальні трави для банних віників, а ввечері відправлялися паритись. Вірили, що так можна запастися здоров'ям на цілий рік.

На Євсевія примічали прикмети на погоду і врожай.

Народні прикмети 5 липня

Дощ іде днем - чекай доброго врожаю.

Жаркий день на Євсевія - в грудні вдарять морози.

Осадки 5 липня - до багатого врожаю зернових.

Багато комарів - найближчі дні будуть ясними і теплими.

Народжених 5 липня в житті чекає багато випробувань.

Що не можна робити 5 липня

День несприятливий для прийняття важливих рішень.

Потрібно остерігатися пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.

У цей день небажано відправлятися в магазини, бо в найближчі дні будуть одні витрати.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно харчуватися влітку.