Як правильно харчуватися влітку та скільки пити води: дієтолог дала сім рекомендацій

Літо – чудовий сезон для того, щоби налагодити свій раціон харчування і "зробити запаси" вітамінів. Які продукти треба вживати влітку, а від чого краще відмовитися? Скільки пити води? Як "пережити" all inclusive з його щоденним бенкетуванням? На ці питання "Телеграфу" відповіла лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

1. Розвантажте обід

Якщо влітку вам часто доводиться бувати на вулиці, то дієтолог радить дещо змістити свій раціон харчування і зробити основними прийомами їжі ранок і вечір, з акцентом на ранок. А на обід – легкий перекус. Проте все індивідуально, головне, щоб людина почувалася комфортно.

2. Додайте в раціон кольорові продукти

Як зазначає Скиталінська, в раціон слід включити продукти, багаті корисними різнокольоровими пігментами. Це сезонні ягоди та зелень, причому чим темніший колір вони мають – тим краще. Такі пігменти мають протизапальну дію, активують роботу імунної системи, добре впливають на роботу судин і печінки. За період літа можна покращити стан свого здоров’я, каже лікар-дієтолог. Бо в цей сезон у нас є змога більше вживати рослинної їжі, яка багата на клітковину.

"Що можна з’їсти сирим – їжте сирим. Якщо ваш стан здоров’я не дозволяє вживати, наприклад, сиру капусту, то в такому випадку овочі тушкуємо чи відварюємо. Літні овочі готуйте до стану al dente, щоб просто були хрусткі, там більше зберігається вітамінів", - дала пораду Скиталінська.

3. Дотримуйтеся правила "здорової тарілки"

Половину тарілки під час кожного прийому їжі мають займати рослинні продукти – зелень і різнокольорові овочі. Десь четвертина – продукти білкового походження: яйця (відварені, омлет, яєчня, скрамбл), кисломолочні продукти, нежирна птиця і риба, бобові, гриби. Ще додайте у тарілку зернові - гречку чи нешліфований рис, а також продукти з корисними жирами (яйця, сметана, вершки, масло, горіхи, оливкова олія). Дієтолог зауважує, що рослинні олії хоч і корисні, але належать до концентрованих продуктів, тому слід додавати не більше столової ложки на порцію. А ще Скиталінська радить включити до раціону сироватку. За її словами, цей кисломолочний продукт надзвичайно багатий на корисний білок альбумін, що добре засвоюється й оздоровлює печінку.

4. Замініть солодке на ягоди

Лікар закликає не лише відмовитися від солодощів, але й зменшити кількість солодких фруктів тим, хто схильний до зайвої маси тіла. Вона радить фрукти заміняти ягодами, бо в них набагато більше цінних сегментів, менше фруктози та цукру. Але допускається з’їдати 1-2 фрукти на день.

5. Пийте воду, коли хочеться

Найздоровішим напоєм, каже Скиталінська, є вода. Пити дозволяється стільки, скільки вимагає організм. Не забувайте про склянку води вранці, а також півсклянки – напередодні сну. За бажання додавайте у воду яблуко, лимон, м’яту, огірок чи ягоди. Також можна вживати зелений чай. Каву дієтолог радить доповнити склянкою водою, бо напій має легку сечогінну дію. Тоді як від прохолодних газованих коктейлів чи лимонадів краще відмовитися, бо вони містять шкідливі глюкозо-фруктозні сиропи. Йдеться про так званий миттєвий цукор, який швидко засвоюється і веде до ожиріння печінки.

6. Відмовтеся від шкідливої вуличної їжі

Лікар вважає, що всілякі фаст-фуди і вуличні нездорові страві – отрута, якщо дивитися на перспективу. Тож літо – кращий час відмовитися від цього. Не вживайте їжу, яка містить маргарин і трансжири.

7. В all inclusive обирайте правильні продукти

На курорті дієтолог радить обирати серед білкових продуктів ті, яких немає вдома. Наприклад, м'ясо можна замінити на рибу та морепродукти. Намагайтеся їсти не смажене, а тушковане. Обов’язково накладайте у тарілку багато овочів і листя, для смаку дозволяється вживати різні соуси.