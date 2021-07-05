Україну сьогодні накриє градом і шквальним вітром: яким регіонах чекати поганої погоди

У понеділок, 5 липня, в деяких областях України розіграється негода.

Про шквальний вітер, град та грози попереджають в ГСЧС.

Рятувальники звертають увагу, що рівень небезпеки цього дня - жовтий. Адже в південних і центральних регіонах очікується сильний дощ з градом, а також шквальний вітер до 20 метрів в секунду. Також слід бути максимально обережним через можливі грози.

Відзначимо, що в західних областях вдень пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря складе до +24°.

У центральних областях вдень в окремих районах значний дощ, град і шквали 15-20 м/с. Температура повітря вдень +26...+ 28 °.

На півночі країни пройдуть грозові дощі, прогнозується до + 28°. На сході і півдні України місцями значні дощі, температура повітря складе до + 31 °.

У Києві очікується короткочасний дощ, гроза, а повітря прогріється до +28 °.

Нагадаємо, в Харкові на житловий будинок впало величезне дерево: пошкодження значні.