Не было ни ветра, ни дождя: в Харькове огромный клен рухнул на пятиэтажку, распотрошив балконы и окна (фото, видео)

В воскресенье, 4 июля, в поселке Жуковского Харькова произошло ЧП: на жилой дом на Академика Проскуры, 5 рухнуло огромное дерево.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Труха".

Происшествие случилось утром. По словам местных жителей, не было ни ветра, ни дождя, и внезапно большой клен рухнул на пятиэтажное здание, выбив окна и разгромив два балкона. Кроме того, пострадала крыша жилого дома. К счастью, дерево не травмировало никого из жильцов.

Коммунальщики спилили часть клена и убрали упавшие ветки. Экспертам же теперь предстоит разобраться, почему, на первый взгляд, здоровое дерево повело себя столь непредсказуемым образом.

Напомним, в Симферополе из-за непогоды улицы превратились в реки и начался настоящий "деревопад".

Также мы писали о том, что упавшее на дорогу в Киеве дерево убило мужчину, который находился в автомобиле.