Яке свято 6 липня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 6 липня, православна церква вшановує пам'ять мучениці Агрипини, яку в народі прозвали Аграфена купальниця.

Агрипина жила в III столітті. Ще в юному віці вона відмовилася від вступу в шлюб і присвятила своє життя служінню Господу. Під час гонінь стосовно християн, Горпина була арештована і піддана тортурам.

6 липня також відбувалися багато купальські обряди, а ніч з Аграфени на Івана вважали чарівною (Купальська ніч). На цю ніч приходив пік святкового розгулу і веселощів.

За стародавнім звичаєм 6 липня всі повинні були викупатися у воді.

Крім цього, в цей день можна збирати цілющі трави і рослини. Вважалося, що в цей час вони мають найбільшу лікувальною силою.

Народні прикмети 6 липня:

Якщо йде дощ, то буде хороший урожай хліба

Якщо на Аграфену ріпу посіяти, то вона обов'язково народить.

Увечері на ясному небі зірниця виблискує - до опадів.

Мурахи днем в мурашник сховалися - до негоди.

Після дощу в небі довго стоїть веселка - буде сира погода.

Що не можна робити 6 липня:

6 липня суворо заборонено сумувати і скаржитися на життя.

Цей день не можна завершувати в грязі.

Не слід цього вівторка відмовляти кому-небудь в гостинності.

Забороняється в день Горпини Купальниці лягати спати до півночі.

Не можна 6 липня проводити на самоті.

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