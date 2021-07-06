Яке свято 6 липня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 6 липня, православна церква вшановує пам'ять мучениці Агрипини, яку в народі прозвали Аграфена купальниця.
Агрипина жила в III столітті. Ще в юному віці вона відмовилася від вступу в шлюб і присвятила своє життя служінню Господу. Під час гонінь стосовно християн, Горпина була арештована і піддана тортурам.
6 липня також відбувалися багато купальські обряди, а ніч з Аграфени на Івана вважали чарівною (Купальська ніч). На цю ніч приходив пік святкового розгулу і веселощів.
За стародавнім звичаєм 6 липня всі повинні були викупатися у воді.
Крім цього, в цей день можна збирати цілющі трави і рослини. Вважалося, що в цей час вони мають найбільшу лікувальною силою.
Народні прикмети 6 липня:
Що не можна робити 6 липня:
Раніше "Телеграф" писав, як правильно харчуватися влітку.