Найчарівніша ніч липня: повір'я та традиції свята Івана Купала

Івана Купала - це старе язичницьке свято літнього сонцестояння.

До прийняття християнства на Русі, за старим календарем його відзначали 24 червня, а після цього свято мігрувало в ніч з 6-го на 7-е липня.

Івана Купала (або ще Купайла, як його називають) пов'язане з безліччю обрядів і традицій, які беруть початок ще з давньої Русі. Так, наприклад, у дівчат напередодні святкування було повір'я, що потрібно запалити свічку на власноруч сплетеному вінку і пустити його в воду. Якщо вінок протримається на плаву і свічка не згасне - власницю чекає вдале заміжжя в найближчий рік. Якщо ж навпаки - то на успіх в романтичному плані найближчим часом годі й розраховувати.

Крім цього, люди вірили, що в цю ніч можна знайти цвітіння папороті - хто зірве його, стане багатим і щасливим. Що стосується інших рослин - за старими повір'ями саме на час святкування вони ставали чарівними і цілющими.

Купальські обряди включали в себе збір трав і квітів, плетіння вінків, розпалювання і стрибки через багаття, масові купання і ворожіння.

Традиційні стрибки через багаття обіцяли закоханим вічне щастя, а одиноким - міцне здоров'я. Також люди вірили, що вогонь очищає від нечистої сили і позбавляє від пристріту.