Ивана Купала, День семьи и День рыбака: календарь праздников на июль

Июль 2021 года не порадует украинцев дополнительными выходными, но праздников в этом месяце достаточно.

Чтобы Вы не пропустили ни одну из этих дат, "Телеграф" составил календарь праздников, которые выпадают на июль 2021 года.

В июле 2021 года украинцы будут отмечать несколько профессиональных праздников, таких как: День налоговика Украины, День рыбака, День бухгалтера, металурга, День работников торговли и системного администратора.

А одной из самых важных дат июля является 7 июля - праздник Ивана Купала.

Также в этом месяце в Украине будут отмечать День освобождения Славянска, Краматорска и Северодонецка и семейный праздник – День семьи.

Отметим, что несмотря на большое количество праздников, ни один из них не предусматривает дополнительных выходных. Во второй месяц лета рабочих будет 22 дня, а выходных - 9.

Ранее, "Телеграф" писал, что с 28 июня начался Петров пост: что можно и нельзя есть в этот период.