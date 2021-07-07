Тисяча в'язнів вийде на свободу: коли це відбудеться

Верховна Рада прийняла до розгляду законопроект про амністію, пов'язану з 30-річчям Незалежності України.

Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної ради.

В першу чергу законопроект стосуватиметься амністії для неповнолітніх, вагітних жінок, людей з інвалідністю першої , другої і третьої груп, хворих на туберкульоз або онкологію, учасників бойових дій і людей, які досягли пенсійного віку.



Основними критеріями для звільнення ув'язнених будуть: тяжкість вчиненого злочину, об'єктивні чинники (це можуть бути проблеми зі здоров'ям або похилий вік), а також термін, відбутий ув'язненим на момент оголошення амністії.



Рішення буде прийматися через суд індивідуально по кожному ув'язненому.



Амністія не буде застосована щодо осіб, які:

знову вчинили злочин до повного відбуття терміну

скоїли злочин перебуваючи на УДЗ

засуджені за злочини проти основ національної безпеки

Нагадаємо, що у 2020 році чинний президент України Володимир Зеленський вже проводив амністію. Комітет Верховної Ради підтримав звільнення понад 3 тис. ув'язнених. До цього така ж процедура відбулася в 2016 році.