Тисяча в'язнів вийде на свободу: коли це відбудеться

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Оновлено 13:53 Сьогодні Телеграф

Верховна Рада прийняла до розгляду законопроект про амністію, пов'язану з 30-річчям Незалежності України. 

Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної ради. 

В першу чергу законопроект стосуватиметься амністії для неповнолітніх, вагітних жінок, людей з інвалідністю першої , другої і третьої груп, хворих на туберкульоз або онкологію, учасників бойових дій і людей, які досягли пенсійного віку.

Основними критеріями для звільнення ув'язнених будуть: тяжкість вчиненого злочину, об'єктивні чинники (це можуть бути проблеми зі здоров'ям або похилий вік), а також термін, відбутий ув'язненим на момент оголошення амністії.

Рішення буде прийматися через суд індивідуально по кожному ув'язненому.

Амністія не буде застосована щодо осіб, які:

  • знову вчинили злочин до повного відбуття терміну
  • скоїли злочин перебуваючи на УДЗ
  • засуджені за злочини проти основ національної безпеки

Нагадаємо, що у 2020 році чинний президент України Володимир Зеленський вже проводив амністію. Комітет Верховної Ради підтримав звільнення понад 3 тис. ув'язнених. До цього така ж процедура відбулася в 2016 році.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Амнистия, Володимир Зеленський, Верховна рада України.
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