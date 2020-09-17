В Раде поддержали закон "о военных преступниках": детали

Нардепы в четверг поддержали за основу проект закона №2689 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права. Об этом сообщили в ВР.

Данный законопроект в Раде поддержал 271 народный избранник.

"В данном законопроекте мы предлагаем в Уголовном кодексе наконец определить перечень международных преступлений, которые Украина должна расследовать самостоятельно и привлекать к ответственности. В первую очередь речь идет о преступлениях совершаемых против раненых, военнопленных, гражданских лиц на временно оккупированной территории", - пояснил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По словам авторов, проект закона направлен на обеспечение полноты имплементации положений международного уголовного и гуманитарного права по уголовно-правовому преследованию за международные преступления (геноцид, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления), а также обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению юридической и фактической безнаказанности за совершение таких преступлений.

Проектом предусматриваются положения о автономном режиме регламентации уголовной ответственности за преступления агрессии, геноцида, преступления против человечности и военные преступления - изменения в статьях 8, 44, 49, 68, 69, 74, 80, дополнение Уголовного кодекса новой статьей 311 и статьями 438-4385 в разделе ХХ Особой части, разделе III в заключительных и переходных положениях, изменения в Закон Украины "О применении амнистии в Украине", а также технико-юридические изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

ранее сообщалось, что глава украинского государства находится сейчас во Львовской области на открытии военных учений Rapid Trident - 2020.