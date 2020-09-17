Зеленский обозначил три главных направления своей работы

Президент Владимир Зеленский своими приоритетами считает достижение мира, возвращение всех незаконно удерживаемых людей и украинских территорий и обеспечение современной боеспособной армии.
Об этом он заявил на открытии военных учений Rapid Trident - 2020 на Львовщине.
"Долгожданный мир, возвращение всех наших людей и возвращение всех наших территорий было и всегда будет моим приоритетом. Так же моим приоритетом является современная оснащенная и боеспособная украинская армия", - подчеркнул глава государства.
По его убеждению, именно украинская армия сможет быть гарантом безопасности, мира и свободного развития независимой Украины.
Президент также отметил, что во время встреч с международными лидерами каждый раз подчеркивает: война на Востоке - это угроза не только для Украины, но и угроза для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира.
"Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе. Именно поэтому мы объединились для преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них", - сказал Зеленский.
По словам Президента, одним из таких механизмов является интеграция Украины в НАТО.