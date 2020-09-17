Зеленский обозначил три главных направления своей работы

Глава украинского государства находится сейчас во Львовской области на открытии военных учений Rapid Trident - 2020. В ходе этого мероприятия Зеленский рассказал, чем будет заниматься в будущем.

Президент Владимир Зеленский своими приоритетами считает достижение мира, возвращение всех незаконно удерживаемых людей и украинских территорий и обеспечение современной боеспособной армии.

Об этом он заявил на открытии военных учений Rapid Trident - 2020 на Львовщине.

"Долгожданный мир, возвращение всех наших людей и возвращение всех наших территорий было и всегда будет моим приоритетом. Так же моим приоритетом является современная оснащенная и боеспособная украинская армия", - подчеркнул глава государства.

По его убеждению, именно украинская армия сможет быть гарантом безопасности, мира и свободного развития независимой Украины.

Президент также отметил, что во время встреч с международными лидерами каждый раз подчеркивает: война на Востоке - это угроза не только для Украины, но и угроза для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира.

"Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе. Именно поэтому мы объединились для преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них", - сказал Зеленский.

По словам Президента, одним из таких механизмов является интеграция Украины в НАТО.