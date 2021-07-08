"Не забувайте панамки": синоптики попередили про ще більшу спеку в Україні

У п'ятницю чекати дощу не варто. 9 липня на всій території України буде спекотно. І жара посилюватиметься - від 29 до 33 градусів зі знаком плюс очікує українців в останній день робочого тижня.

Про це в Facebook розповіла метеоролог Наталка Діденко.

У Києві 9 липня повітря прогріється до +30, буде сухо і спекотно.

"Не забувайте панамку, віяло, маленьку воду в сумку або велику в машину", - відзначає Діденко. Ослаблення спеки чекати не варто - у найближчі дні й на вихідних високі температури триматимуться на всій території України - до +35 градусів за Цельсієм. Особливо спеку відчують жителі сходу України. Це показує і прогностична карта до неділі, 11 липня.

Нагадаємо, "Телеграф" розповів як можна охолодитися у спеку за допомогою чаю.