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"Не забувайте панамки": синоптики попередили про ще більшу спеку в Україні

"Не забувайте панамки": синоптики попередили про ще більшу спеку в Україні
23:29 Чт, 8 Липень 2021 Телеграф

У п'ятницю чекати дощу не варто. 9 липня на всій території України буде спекотно. І жара посилюватиметься - від 29 до 33 градусів зі знаком плюс очікує українців в останній день робочого тижня.

Про це в Facebook розповіла метеоролог Наталка Діденко.

У Києві 9 липня повітря прогріється до +30, буде сухо і спекотно.

прогноз погоди 9.07

"Не забувайте панамку, віяло, маленьку воду в сумку або велику в машину", - відзначає Діденко. Ослаблення спеки чекати не варто - у найближчі дні й на вихідних високі температури триматимуться на всій території України - до +35 градусів за Цельсієм. Особливо спеку відчують жителі сходу України. Це показує і прогностична карта до неділі, 11 липня.

мапа погоди

Нагадаємо, "Телеграф" розповів як можна охолодитися у спеку за допомогою чаю.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Погода, Прогноз, Наталка Діденко, Спека.
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