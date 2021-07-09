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П'ятниця, 09.07.2021
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Яке свято 9 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 9 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 9 липня, відзначається день пам'яті святого Давида Солунського (Фессалонікійського), відлюдника.

Давид Солунський спочатку жив в обителі святих мучеників Меркурія і Феодора, але пізніше покинув монастир і відправився в Салоніки, де спорудив собі під мигдальним деревом курінь, в якому він прожив 70 років. Весь цей час відлюдник молився і дотримувався строгого посту.

За переказами, за своє подвижництво преподобний отримав від Господа дар чудотворення. Святий ніколи і нікому не відмовляв у допомозі.

У народі цей день прозвали як "Давид Суничник", тому що 9 липня було прийнято збирати суницю, яка була однією з головних ласощів для дітей. На Русі відзначали цілющі властивості у листя цієї рослини. На їх основі готували різні засоби, які допомагали при недокрів'ї, хворобах печінки і сечового міхура.

На Давида суничник примічали прикмети на погоду і врожай.

Народні прикмети 9 липня

  • Сонячний день на Давида - хороша погода протримається аж до осені.
  • Спекотна погода - буде ще близько 40 жарких днів з посухою і без опадів. Вже потім почнуться осінні дні, настане похолодання.
  • Якщо 9 липня посушливий день - гриби з'являться в лісі тільки до осені.
  • Якщо розсада добре вбирає вологу - найближчі дні будуть сухими. Якщо земля залишається вологою, то скоро підуть дощі.
  • Якщо ягід суниці багато, то зима буде холодною.
  • Народжені 9 липня в житті зазвичай бувають щасливі. Їх захищає суниця. Носити їм слід сапфір.

Що не можна робити 9 липня

  • У цей день не можна викидати суницю, навіть якщо вона в якихось місцях не досить стигла.
  • Щоб не зазнати фінансових втрат, не варто рвати павутину.
  • Якщо зібралися когось провідати, краще заздалегідь попередити господарів. В іншому випадку, можна залучити в будинок розлучника.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно харчуватися влітку.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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