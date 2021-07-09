Яке свято 9 липня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 9 липня, відзначається день пам'яті святого Давида Солунського (Фессалонікійського), відлюдника.
Давид Солунський спочатку жив в обителі святих мучеників Меркурія і Феодора, але пізніше покинув монастир і відправився в Салоніки, де спорудив собі під мигдальним деревом курінь, в якому він прожив 70 років. Весь цей час відлюдник молився і дотримувався строгого посту.
За переказами, за своє подвижництво преподобний отримав від Господа дар чудотворення. Святий ніколи і нікому не відмовляв у допомозі.
У народі цей день прозвали як "Давид Суничник", тому що 9 липня було прийнято збирати суницю, яка була однією з головних ласощів для дітей. На Русі відзначали цілющі властивості у листя цієї рослини. На їх основі готували різні засоби, які допомагали при недокрів'ї, хворобах печінки і сечового міхура.
На Давида суничник примічали прикмети на погоду і врожай.
Народні прикмети 9 липня
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