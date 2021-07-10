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Яке свято 10 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 10 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У суботу, 10 липня, відзначається день пам'яті святого Самсона Гостинного. Також цей день зветься "Самсон Сіногній".

Святий Самсон є зразком християнського милосердя, покровителем бідних і лікарем, що жив в V-VI століттях. Народився в багатій римської сім'ї. Самсон отримав гарну освіту, вивчив лікарське мистецтво, щоб допомагати хворим. Після смерті батьків Сампсон роздав все своє майно бідним та нужденним.

За допомогою імператора Юстиніана побудував лікарню і став там керувати, до кінця життя допомагаючи оточуючим. Самсон прожив довге богоугодне життя.

Сіногнієм день на Русі прозвали за те, що в цю пору часто йдуть проливні дощі, від яких суха скошена трава починає гнити. Також 10 липня було прийнято почитати мандрівників. Їх запрошували до будинку і давали з собою їжу і гроші.

Є у цього дня і особливі прикмети.

Народні прикмети 10 липня

  • Дощ на Самсона - мокра погода триматиметься ще 7 тижнів, і навпаки.
  • Кучеряві хмари пливуть з північного боку, то це віщує посуху. Якщо хмари пливуть з заходу, то буде погана погода.
  • Якщо квітки зарочника вранці не розкрилися, то ввечорі або вночі піде дощ.
  • Березка закрила пелюстки - до швидкої негоди.
  • Народжені 10 липня - господарські люди. Вони працьовиті й працездатні, з роками до них може прийти заможність. Носити їм слід хризоліт.

Що не можна робити 10 липня

  • У цей день не можна брехати, хитрувати.

  • Небажано підбирати на вулиці монети.
  • Заборонено довго дивитися у дзеркало.
  • Прати речі червоного кольору також не до добра.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в найближчі дні в Україні синоптики прогнозують сильну спеку.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 58

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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