Яке свято 10 липня: народні прикмети і заборони

У суботу, 10 липня, відзначається день пам'яті святого Самсона Гостинного. Також цей день зветься "Самсон Сіногній".
Святий Самсон є зразком християнського милосердя, покровителем бідних і лікарем, що жив в V-VI століттях. Народився в багатій римської сім'ї. Самсон отримав гарну освіту, вивчив лікарське мистецтво, щоб допомагати хворим. Після смерті батьків Сампсон роздав все своє майно бідним та нужденним.
За допомогою імператора Юстиніана побудував лікарню і став там керувати, до кінця життя допомагаючи оточуючим. Самсон прожив довге богоугодне життя.
Сіногнієм день на Русі прозвали за те, що в цю пору часто йдуть проливні дощі, від яких суха скошена трава починає гнити. Також 10 липня було прийнято почитати мандрівників. Їх запрошували до будинку і давали з собою їжу і гроші.
Є у цього дня і особливі прикмети.
Народні прикмети 10 липня
Що не можна робити 10 липня
У цей день не можна брехати, хитрувати.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в найближчі дні в Україні синоптики прогнозують сильну спеку.