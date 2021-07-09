Від спеки відпочити не вийде: синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Україні

Спекотна погода в Україні збережеться все вихідні. Температура повітря +29 +33 буде поєднуватися з сухим повітрям.

Про це в Телеграм розповіла метеоролог Наталія Діденко.

За її словами, грози в Україні пройдуть тільки на заході.

В ніч з 10 на 11 липня і в неділю дощі з грозами можуть пройти також у південній частині України.

У Києві у вихідні збережеться суха і спекотна погода. Температура повітря протягом дня складе 30 -32 градуси зі знаком плюс. Раніше 12 липня дощу чекати не варто.

Гідрометцентр попереджає - 10-12 липня в західних, північних, а також Вінницькій, Полтавській і Харківській областях високий рівень пожежної небезпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що в потязі "Одеса-Маріуполь" випало вікно.