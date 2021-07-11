Переддень Петрова дня і День рибалки в Україні: народні прикмети і заборони 11 липня

У неділю, 11 липня, в православній церкві напередодні Петрова Дня вшановується пам'ять праведників і чудотворців, преподобних Германа і Сергія Валаамських. Цього дня завершується Петрів піст.
Згідно з переказами, Герман і Сергій Валаамські були грецькими священноіноками. У X столітті вони прийшли до володінь Великого Новгорода разом з першими православними місіонерами. Поселившись на Валаамському острові, преподобні заснували Валаамский чоловічий монастир, але більше даних про їх життя практично не збереглося до наших днів.
У народі цей день прозвали "Кропив'яне заговіння" тому, що саме в день 11 липня на Русі було прийнято збирати кропиву, що мала цілющі властивості і була здатна надавати людині життєву силу. З неї готували салати, супи, начинки для пиріжків, а також солили і квасили. Використовували в косметичних цілях.
Крім цього, в 2021 році у другу неділю липня в Україні відзначається День рибалки і щорічне свято - Всесвітній день шоколаду.
День рибалки щороку відзначають всі умільці з вудкою. Свято було засновано в червні 1995 указом Леоніда Кучми з метою підтримки співробітників рибного господарства.
Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day) вперше в світі відсвяткували в 1995 році у Франції. Як вважають вчені, шоколад першими навчилися робити стародавні ацтеки, які називали цей продукт "їжею богів". Відомо, що шоколад володіє багатьма корисними властивостями.
Народні прикмети 11 липня
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