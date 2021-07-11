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Переддень Петрова дня і День рибалки в Україні: народні прикмети і заборони 11 липня
Переддень Петрова дня і День рибалки в Україні: народні прикмети і заборони 11 липня
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Переддень Петрова дня і День рибалки в Україні: народні прикмети і заборони 11 липня

Переддень Петрова дня і День рибалки в Україні: народні прикмети і заборони 11 липня
00:01 Сьогодні Телеграф

У неділю, 11 липня, в православній церкві напередодні Петрова Дня вшановується пам'ять праведників і чудотворців, преподобних Германа і Сергія Валаамських. Цього дня завершується Петрів піст.

Згідно з переказами, Герман і Сергій Валаамські були грецькими священноіноками. У X столітті вони прийшли до володінь Великого Новгорода разом з першими православними місіонерами. Поселившись на Валаамському острові, преподобні заснували Валаамский чоловічий монастир, але більше даних про їх життя практично не збереглося до наших днів.

У народі цей день прозвали "Кропив'яне заговіння" тому, що саме в день 11 липня на Русі було прийнято збирати кропиву, що мала цілющі властивості і була здатна надавати людині життєву силу. З неї готували салати, супи, начинки для пиріжків, а також солили і квасили. Використовували в косметичних цілях.

Герман і Сергій Валаамські

Крім цього, в 2021 році у другу неділю липня в Україні відзначається День рибалки і щорічне свято - Всесвітній день шоколаду.

День рибалки щороку відзначають всі умільці з вудкою. Свято було засновано в червні 1995 указом Леоніда Кучми з метою підтримки співробітників рибного господарства.

Рибалка з вудочкою

Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day) вперше в світі відсвяткували в 1995 році у Франції. Як вважають вчені, шоколад першими навчилися робити стародавні ацтеки, які називали цей продукт "їжею богів". Відомо, що шоколад володіє багатьма корисними властивостями.

Плитка шоколада

Народні прикмети 11 липня

  • Ліс без вітру шумить - до дощу.
  • Клен виділяє сльозу - через 3-4 доби буде дощ.
  • Зозуля замовкла - буде рання зима з великою кількістю снігу.
  • Народжені 11 липня сильні і добрі люди.

Що не можна робити 11 липня

  • В останній день Петрового посту не можна виходити з дому в несвіжій або старій одежі. Вважається, що так можна приректи себе на невдачі і бідність.
  • В цю неділю не варто когось критикувати, особливо дітей. В іншому випадку вони стануть замкнутими і нелюдимими.
  • 11 липня потрібно займатися тільки необхідними роботами, наприклад, миттям посуду. Генеральне прибирання або ремонт - під забороною, щоб не вступити на затяжну чорну смугу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в найближчі дні в Україні синоптики прогнозують сильну спеку.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Шоколад, Свята, Прикмети, Традиції, Заборони, День рибалки, Всесвітній день шоколаду, Кропива.
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