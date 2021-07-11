Скачать
Неділя, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Ще є шанси зупинити "Північний потік-2", - заступник голови ОП Ігор Жовква
Ще є шанси зупинити "Північний потік-2", - заступник голови ОП Ігор Жовква
З політики пішов, але осад залишився: як Вакарчук провалився з концертом на "Атласі" в Києві
З політики пішов, але осад залишився: як Вакарчук провалився з концертом на "Атласі" в Києві
Переддень Петрова дня і День рибалки в Україні: народні прикмети і заборони 11 липня
Переддень Петрова дня і День рибалки в Україні: народні прикмети і заборони 11 липня
Боєць загинув, ще троє госпіталізовані: Україна знову зазнала втрат на Донбасі
Боєць загинув, ще троє госпіталізовані: Україна знову зазнала втрат на Донбасі

Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в ряді регіонів України: чого не можна робити

Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в ряді регіонів України: чого не можна робити
00:47 Сьогодні Телеграф

В Україні 11-12 липня в західних, північних, Вінницькій, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Державна служба України з НС з посиланням на дані "Укргідрометцентру".

У зв'язку з цим в Службі рекомендують дотримуватися деяких правил, які допоможуть запобігти виникненню небезпечних загорянь.

Так, не рекомендується розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях.

Також заборонено заїжджати на автомобілі в ліс і залишати там речі, просочені бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами.

У ДСНС просять не залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці.

Категорично заборонено спалювати сміття і суху траву.

Перед тим, як розпалювати багаття, потрібно добре очистити місце від сухої трави, листя, гілок.

Ні в якому разі не можна залишати вогнище без нагляду. Також не рекомендується, щоб його розпалювали діти.

Після відпочинку потрібно обов'язково загасити багаття водою або піском.

Рятувальники закликають не спалювати стерню на сільськогосподарських полях.

Також слід проводити роз'яснювальні бесіди з дітьми на тему дотримання правил пожежної безпеки.

Дотримання таких простих правил допоможе запобігти пожежі, відзначають в ДСНС.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як в Росії в Челябінській області спалахнула масштабна лісова пожежа - вогонь поширився на території в близько 5 тисяч гектарів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 52

Все по темі:

ДСНС, Правила поведінки, Спека, Висока пожежна небезпека.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Святкування Івана Купала обернулося трагедією на Житомирщині (фото, відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сирна галета з моцарелою: простий покроковий рецепт
Сирна галета з моцарелою: простий покроковий рецепт
Святкування Івана Купала обернулося трагедією на Житомирщині (фото, відео)
Святкування Івана Купала обернулося трагедією на Житомирщині (фото, відео)
Блогер Саша Бо поділилася думками про життєві випробування на тлі розлучення
Блогер Саша Бо поділилася думками про життєві випробування на тлі розлучення
Київ, Харків, Одеса в лідерах - статистика COVID-19 в Україні
Київ, Харків, Одеса в лідерах - статистика COVID-19 в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся