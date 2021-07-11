Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в ряді регіонів України: чого не можна робити

В Україні 11-12 липня в західних, північних, Вінницькій, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Державна служба України з НС з посиланням на дані "Укргідрометцентру".

У зв'язку з цим в Службі рекомендують дотримуватися деяких правил, які допоможуть запобігти виникненню небезпечних загорянь.

Так, не рекомендується розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях.

Також заборонено заїжджати на автомобілі в ліс і залишати там речі, просочені бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами.

У ДСНС просять не залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці.

Категорично заборонено спалювати сміття і суху траву.

Перед тим, як розпалювати багаття, потрібно добре очистити місце від сухої трави, листя, гілок.

Ні в якому разі не можна залишати вогнище без нагляду. Також не рекомендується, щоб його розпалювали діти.

Після відпочинку потрібно обов'язково загасити багаття водою або піском.

Рятувальники закликають не спалювати стерню на сільськогосподарських полях.

Також слід проводити роз'яснювальні бесіди з дітьми на тему дотримання правил пожежної безпеки.

Дотримання таких простих правил допоможе запобігти пожежі, відзначають в ДСНС.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як в Росії в Челябінській області спалахнула масштабна лісова пожежа - вогонь поширився на території в близько 5 тисяч гектарів.