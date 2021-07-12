День Петра і Павла: народні прикмети і заборони 12 липня

У понеділок, 12 липня, відзначається день пам'яті відразу двох апостолів - Петра і Павла, учнів Ісуса Христа.

Святий Петро є одним з 12 апостолів. Він народився в сім'ї простого рибалки. Разом з братом Андрієм був покликаний в учні до Ісуса Христа. Петро був свідком багатьох значимих подій. Апостола прийнято вважати першим Папою Римським і засновником християнської церкви.

Апостол Павло не входив в число 12 апостолів. В юності брав участь у переслідуваннях на іудеїв, але після зустрічі з воскреслим Ісусом повірив в єдиного Бога. Його послання складають значну частину Нового завіту.

Цим днем часто завершувався Петрів піст, тому за старих часів свято називалося також Петрове говіння або Петрівки. Господині накривали багаті столи для всіх, хто не міг собі цього дозволити. На гостини запрошували бідних родичів, сусідів, жебраків, людей похилого віку.

Петро вважається покровителем рибальського промислу, тому йому завжди молилися про хороше улов.

Народні прикмети 12 липня

Йде дощ на Петра - буде і мокрий сінокіс.

Два рази протягом дня дощ пішов - прикмета того, що буде багатий урожай.

Якщо зозуля перестає кувати до Петрового дня - до ранньої зими, а якщо після - до затяжної осені.

Народжені 12 липня наділені витривалістю, незалежністю і гординею. Вони твердо стоять на ногах. Носити їм слід халцедон.

Що не можна робити 12 липня

Заборонено займатися важкою фізичною працею. Роботу в городі і саду варто відкласти.

Не можна лихословити, сваритися.

Небажано в цей день проводити церемонії одруження.

Категорично не можна вишивати і займатися рукоділлям.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні в понеділок, 12 липня, буде сонячною, але місцями очікуються дощі.