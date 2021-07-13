Яке свято 13 липня: народні прикмети і заборони

Православна церква 13 липня святкує Собор дванадцяти апостолів і згадує преподобного Петра, царевича Ординського. У народному календарі цей день називають: Полупетра, Верхівка літа, поминки по весні, проводи весни, Дванадцять апостолів.
У православному календарі це дата поваги всіх 12-ти святих апостолів: Андрія, Варфоломія, і Якова Алфієвого, Якова, сина Якова, Іоанна, Іуди Якова, Матвія, Матфія, Петра, Симона, Філіпа і Фоми. В цей день в храмах читають певну молитву.
Преподобний Петро був племінником хана Золотої Орди, правнуком Чингісхана. У юному віці він таємно покинув Орду і прийняв православне хрещення з ім'ям Петро. Святий відрізнявся особливою любов'ю до мовчання і молитвою.
На Русі 13 липня було заведено вшановувати літо, яке вступало в свою саму жарку пору. А дівчата обов'язково ворожили на судженого.
В цей день, як і на Великдень, існував звичай красити яйця. Найчастіше їх фарбували в жовтий колір.
Народні прикмети:
Що не можна робити:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що протягом цього тижня в Україні збережеться спекотна погода на всій території.