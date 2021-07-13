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Яке свято 13 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 13 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Вт, 13 Липень 2021 Телеграф

Православна церква 13 липня святкує Собор дванадцяти апостолів і згадує преподобного Петра, царевича Ординського. У народному календарі цей день називають: Полупетра, Верхівка літа, поминки по весні, проводи весни, Дванадцять апостолів.

У православному календарі це дата поваги всіх 12-ти святих апостолів: Андрія, Варфоломія, і Якова Алфієвого, Якова, сина Якова, Іоанна, Іуди Якова, Матвія, Матфія, Петра, Симона, Філіпа і Фоми. В цей день в храмах читають певну молитву.

Преподобний Петро був племінником хана Золотої Орди, правнуком Чингісхана. У юному віці він таємно покинув Орду і прийняв православне хрещення з ім'ям Петро. Святий відрізнявся особливою любов'ю до мовчання і молитвою.

На Русі 13 липня було заведено вшановувати літо, яке вступало в свою саму жарку пору. А дівчата обов'язково ворожили на судженого.

В цей день, як і на Великдень, існував звичай красити яйця. Найчастіше їх фарбували в жовтий колір.

Народні прикмети:

  • Якщо зозуля продовжує кувати, то літо буде довгий і тепле.
  • Після дощу лящ з води висовує голову - до теплого вечора.
  • З цього дня літо котиться зими назустріч.
  • Хмари жовті як мідь - до дощу.
  • Білі хмари проти вітру підіймаються - до дощу, за вітром йдуть - до тепла.
  • Вранці випала роса - до сонячної погоди, нема роси - чекай опадів.
  • День убуває - спека прибуває.

Що не можна робити:

  • Не можна залишати гаманець порожнім цього вівторка.
  • Не варто робити великі покупки.
  • Не слід 13 липня намагатися виправити конфліктну ситуацію.
  • Не потрібно влаштовувати цього вівторка галасливі посиденьки, особливо з алкогольними напоями.
  • Не можна проявляти злість, скаржитися, сумувати і думати про погане.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що протягом цього тижня в Україні збережеться спекотна погода на всій території.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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