Під Харковом установили знак дружби України і Росії - камінь не простояв навіть години (фото)

Під Харковом депутати від "Опозиційної платформи - За життя" 12 липня відновили знак дружби України і РФ, але протягом години його демонтували.

Про це повідомив журналіст Олександр Рудаманов у Facebook.

"Протягом години під Харковом демонтували пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Минулого разу табличку знесли за день. На цей раз - за годину", - йдеться в повідомленні.

Ініціатори встановлення пам'ятника відзначили, що "у російського і українського народів одні цінності, духовність, культура та історичні корені, що є" запорукою майбутнього процвітання наших народів "".

На фото видно, що пам'ятний знак - це шматок граніту з табличкою "Камінь дружби українського і російського народу", а також вказана дата установки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Пекіні відкрили пам'ятник "Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу".