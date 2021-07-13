Синоптики розповіли, чи спаде 30-градусна спека в Україні найближчим часом (карта)

Середа, 14 липня, в Україні буде спекотною і без опадів.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко і Гідрометцентр країни.

Так, температурний максимум цього дня - до +35-ти градусів - очікується в Харкові і Луганську. Так само спекотно (+32 +34) буде в Києві, Сімферополі, Миколаєві, Кропивницькому, Запоріжжі, Дніпрі, Донецьку, Житомирі, Рівному, Ужгороді та Вінниці. "Прохолодніше" всього 14 липня буде в Одесі: до +30-ти спеки.

За словами Наталії Діденко, настільки спекотна погода в Україні буде триматися найближчим часом. Антициклон в Україні триватиме, як мінімум, весь цей тиждень.

Синоптик радить уникати сонця, особливо в пік спеки - з 12:00 до 16:00, ховатися в тінь дерев і піклуватися про власне здоров'я.

Раніше ми повідомляли про трагедію в Кременчуці Полтавської області, де компанія дівчаток-підлітків розпивала горілку на пляжі під час спеки. На жаль, такий відпочинок завершився реанімацією, куди потрапила 14-річна кременчужанка з алкогольним отруєнням.