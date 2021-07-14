Яке свято 14 липня: народні прикмети і заборони

14 липня православна церква згадує безсрібників Косьми і Даміана, а в народі день назівают: Кузьма і Дем'ян, день Козьми і Дем'яна, літні Кузьминки, бабин (дівочий, курячий) свято.

Косма і Даміан були братами і жили в Малій Азії. Святі були майстерними лікарями, і від Господа отримали дар - зцілювати тілесні і душевні недуги силою молитви. Таким чином їм вдалося залучити до християнства більше кількість людей.

Братів вбив їх учитель лікування, який з часом став заздрити їх слави. Косму і Даміана поховали разом.

Святі брати Косма і Даміан є покровителями шлюбу, домашньої птиці і ковальського ремесла. А також Літні Кузьминки вважалися бабське (жіночим) святом, тому жінкам в цей день не можна було працювати.

У цей день заведено збирати малину і аґрус на компоти і варення.

Що не можна робити:

Жінкам не рекомендується в цей день працювати.

Не бажано витрачати гроші.

Не слід робити пропозицію руки і серця.

Заборонено висловлювати невдоволення і заздрити в цю середу.

Народні прикмети:

Західний вітер приносить дощі.

Якщо серп місяця червонуватий - чекай вітрів, кінці серпа затупились - до злив.

Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з'явилися - до сильної грози.

Свічка тьмяно горить - буде дощ.

На деревах з'явилося жовте листя - до ранньої осені.

Сорока кричить - буде тривала спека.

Миші у льоні в'ють гнізда - взимку буде багато снігу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що протягом цього тижня в Україні збережеться спекотна погода на всій території.