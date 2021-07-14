Яке свято 14 липня: народні прикмети і заборони

14 липня православна церква згадує безсрібників Косьми і Даміана, а в народі день назівают: Кузьма і Дем'ян, день Козьми і Дем'яна, літні Кузьминки, бабин (дівочий, курячий) свято.
Косма і Даміан були братами і жили в Малій Азії. Святі були майстерними лікарями, і від Господа отримали дар - зцілювати тілесні і душевні недуги силою молитви. Таким чином їм вдалося залучити до християнства більше кількість людей.
Братів вбив їх учитель лікування, який з часом став заздрити їх слави. Косму і Даміана поховали разом.
Святі брати Косма і Даміан є покровителями шлюбу, домашньої птиці і ковальського ремесла. А також Літні Кузьминки вважалися бабське (жіночим) святом, тому жінкам в цей день не можна було працювати.
У цей день заведено збирати малину і аґрус на компоти і варення.
Що не можна робити:
Народні прикмети:
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