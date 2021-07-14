Під стіни Ради вийшли ветерани МВС: чого вимагають колишні силовики (фото, відео)

У середу, 14 липня, в Києві проходить мітинг ветеранів МВС, які вимагають перерахувати їм пенсії.

Про всеукраїнську акцію протесту з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа".

З самого ранку під стінами ВРУ кілька тисяч ветеранів МВС, які приїхали на автобусах з різних міст України, вимагають перерахувати їх пенсії. Один чоловік на доказ жалюгідного фінансового стану демонструє чинним поліцейським вставну щелепу.

"Стоїмо за знущання над нами! Ми так радіємо, і хочемо, щоб це тривало нескінченно", - з сарказмом говорить один з відставників, після чого все ж доступно пояснює всю глибину проблеми, що склалася.

Мовляв, на сьогодні в Україні немає закону, який передбачає перерахунок пенсій ветеранам МВС. Тому екс-силовики просять, щоб їх почули.

Крім Ради, активісти планують пікетувати Кабмін і Офіс президента. На момент виходу новини акція, яка носить мирний характер, триває.





Нагадаємо, в 2021 році в Україні планують збільшити надбавки до пенсій і також спецвиплати для деяких пенсіонерів.