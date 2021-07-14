Ветерани МВС спробували прорватися в Раду: фото і відео сутичок

Пенсіонери Міністерства внутрішніх справ України, які зібралися 14 липня на мирний мітинг під стінами Верховної Ради, спробували силою прорватися в будівлю парламенту, але їм перешкодили кордони діючих силовиків.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Спочатку мітингувальники, які виступають за індексацію пенсій, розмовляли з колегами і закликали їх "не сваритися". Однак через годину вони таки прорвали кордон правоохоронців під Радою і, викрикуючи "Ганьба!", стяглися до входу в будівлю парламенту. Потрапити всередину на момент виходу новини їм поки не вдалося.

Крім того, кілька сотень екс-правоохоронців перекрили вулицю Грушевського і не хочуть відступати, поки їх не почують.

Нагадаємо, з самого ранку під стінами ВРУ кілька тисяч ветеранів МВС, які приїхали на автобусах з різних міст України, вимагають перерахувати їх пенсії. Один чоловік на доказ жалюгідного фінансового стану демонструє чинним поліцейським вставну щелепу, інший - з іронією розповідає, що держава над ними знущається.