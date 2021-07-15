МОЗ не виключає можливість нового локдауну в Україні, але ще є час його уникнути

У Міністерстві охорони здоров'я України допускають варіант локдауну прийдешньої осені.

Про це заявив глава відомства Віктор Ляшко, пише РБК-Україна.

За словами міністра, вони не виключають варіант посилення карантинних обмежень, але роблять все, щоб цього не сталося.

Так, за словами Ляшка, обов'язкові умови життя без локдауну в майбутньому - це дотримання протиепідемічних норм і вакцинація. Адже, продовжує глава МОЗ, якщо будуть щеплені хоча б 80% українців старше 60-ти, то зростання інфікування для системи охорони здоров'я буде некритичним.

У такому випадку при зростанні числа нових випадків влада вже буде дивитися на два критерії: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив ситуації на економіку.

"І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала", - резюмував Ляшко.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за минулу добу, 14 липня, в Україні зафіксували 623 випадки захворювання COVID-19. Серед них - 37 неповнолітніх та 12 медпрацівників.