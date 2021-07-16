Куонг Кьюнг, Весняна і Квітослава: які найоригінальніші імена для дітей в Україні (інфографіка)

Анна, Марія, Софія, Артем, Олександр і Максим стали лідерами серед імен для новонароджених в Україні. У Міністерстві юстиції повідомили найпопулярніші та незвичайні імена для малюків за перші пів року 2021.

Список опублікували на сайті Мін'юсту.

"Телеграф" підготував інфографіку з іменами для дітей 2021.

Найпопулярніші жіночі імена: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна.

Найпопулярніші чоловічі імена: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

У незвичайних іменах для хлопчиків батьки віддали перевагу тематиці героїв давнини. Серед дівчаток користується популярністю квіткова тематика.

Незвичайні жіночі імена: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, Аврора.

Незвичайні чоловічі імена: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

Раніше "Телеграф" повідомляв що вагітна MamaRika розповіла, як вони з чоловіком вибирають ім'я майбутній дитині.