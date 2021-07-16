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Ще трохи попече і жара почне відступати: якої погоди очікувати в Україні найближчими днями
23:29 Пт, 16 Липень 2021 Телеграф

В Україні найближчим часом очікується зниження температури повітря. Спад спеки в усіх регіонах пройде по-різному. Про це у своєму Telegram каналі розповіла синоптик Наталя Діденко.

За словами Наталі, основною причиною спеки є антициклон, який навис над Україною. Антициклоном називають зону підвищеного атмосферного тиску. Саме він перешкоджає появі дощів та  не дає прорватись свіжому повітрю. Справа про східний антициклон. Окрім нього, свіже повітря утримує ще й західний антициклон (Карта 1).

Синоптик порівнює антициклон з «горою», яка рано чи пізно старішає та руйнується. «Гора» над Україною не є виключенням, перші ознаки її руйнування вже помітні. Однак, спеку доведеться потерпіти ще деякий час.

В найближчі вихідні дощі очікуються по всій території країни, окрім південної (Карта 2). Десь дощі пройдуть вранці, десь вночі, зміни вже почались. Такі сильні контрасти віщують короткі, але сильні та небезпечні зливи. Наступного тижня кількість опадів значно збільшиться.

Спад спеки очікується вже в понеділок, а у вівторок, 20 липня, нове свіже повітря почне розповсюджуватися по Україні. Задушлива погода затримається на Півдні та Сході держави, але незабаром милосердне повітря дійде і туди.

На вихідних 17-18 липня в Києві буде спекотно, +32…+34 градуси, дощі малоймовірні. В понеділок столиця відчує перші ознаки зміни повітряних мас, температура вдень +28…+30 градусів. Значний спад спеки до +25…+28 градусів кияни відчують вже у вівторок.

Прогноз погоди на вихідні на території України надає Гідрометцентр:

Про прогноз від іншого синоптика раніше повідомляє "Телеграф".

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Олександр Лапин
Автор: Олександр Лапин
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Все по темі:

Погода, Синоптики, Прогноз погоді, Зливи, Дощі, Спека.
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