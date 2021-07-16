Обережно, вистрілить: у Львові кришкою від газованої води чоловікові травмувало око. У чому криється небезпека?

Те, що корки від шампанського при відкритті пляшки можуть вистрілити в стелю, відомо, мабуть, усім. Громадяни також знають, що сильногазовані напої слід відкривати обережно, інакше, полетить і кришка, і чимало води виллється на землю. Але навіть якщо виконувати всі заходи, виявляється, можна отримати серйозну травму. Про це в якості попередження 15 липня не забув повідомити на своїй сторінці в Фейсбуці 28-річний житель Львова Андрій Зубко.

"Купити мінералки і втратити око. Голосно сказано, але, як кажуть, до біди недалеко. Я не дуже часто щось пощу в Фейсбук, але тут вирішив поділитися, щоб таких, як я, було менше. Не знаю, я такий везучий або ще у когось була така ситуація, коли вистрілює пробка від мінералки? Купив собі "Миргородську", хороша така вода, давно її купую, і ось, після того як компанія зменшила розмір кришки, при відкриванні вона просто вистрілює. Було у мене так кілька разів, але обходилося без пригод до сьогоднішнього дня. Як тільки почав відкривати пробку - вистрілила прямо в око. В результаті отримав контузію правого очного яблука, пошкодження рогівки ока і крововилив. Зараз правим оком нічого не бачу, все як у тумані..."

"Телеграф" поспілкувався з потерпілим чоловіком.

-Кришку я відкриваю зазвичай дуже обережно, тому що прецеденти вже були - розповідає Андрій Зубко. - Але тоді, вистрілюючи, кришки залишалися у мене в руці. А в цей раз я якось не звернув увагу на ці запобіжні заходи, тому що, коли людина хоче пити, то думає про воду, а не про пов'язану з нею небезпеку. Тільки почав відкривати кришку, а вона як грюкне - прямо мені в око. І з такою силою, що я спочатку навіть не зрозумів, що сталося.

За словами львів'янина, хвилин 20 він сподівався, що біль від удару кришкою в оці пройде. Але воно почервоніло, місце навколо нього опухло, і найстрашніше, що Андрій ним бачив все як в тумані. Він відправився до окуліста, де і дізнався свій діагноз: "контузія очного яблука, пошкодження рогівки ока, крововилив в око".

- Спочатку хотіли покласти на лікарняне ліжко, але я відмовився. Лікар виписав мені ліків на 900 гривень - краплі, мазі - велів три дні лікуватися, а потім прийти на черговий прийом.

Така травма вибила Андрія з колії: "При такій травмі протипоказані будь-які фізичні навантаження - я не можу нічого піднімати, ні на велосипеді їздити, ні швидко рухатися. Та й просто дивитися на білий день важко, тому що сильно болить праве око, а через це виходить велике навантаження і на ліве око".

Мужчина вважає, що травмуватися в такому випадку може і стороння людина з числа оточуючих. До самої води у нього немає претензій, тому він і віддає перевагу їй. А причину бачить саме в тому, що вкорочену з екологічною метою кришку сильногазованої мінералки дуже складно утримати в руках: "Коли кришечка стала коротше - пляшки стали вистрілювати, раніше такого не було".

Особливо, якщо вода тепліше, ніж з холодильника, або її трясли, поки везли і відпускали покупцеві, то пляшка перетворюється щось накшталт вибухопакета.

"Я, як інженер, думаю, що там занадто маленька різьба, тому під тиском кришка злітає".

Коли матеріал готувався до публікації, представники виробника "вибухонебезпечної" води зв'язалися з Андрієм Зубко - вибачилися і запропонували компенсувати вартість ліків. Андрій погодився на компенсацію, однак історія ще не завершилася - питання претензій до компанії залишається відкритим до результатів лікування ока.

Якщо зір не відновиться, то потерпілий має намір перевести відносини з виробниками води в юридичну площину, подати на "Миргородську" до суду.

"Довідка від лікаря у мене є. До цього у мене був 100-відсотковий зір, а вчора перевірив - на 60% на правому оці зір впало, - журиться споживач. -Хоча лікар говорив, що зір мав би відновитися".

Друзі підтримують Андрія, вважаючи, що виробник повинен був передбачити таку небезпеку і запобігти їй. Ситуацію обговорюють в коментарях під постом.

"Мені колись "Моршинська" і старою пробкою нормально вистрілила. Але не з такими наслідками", - ділиться досвідом пан Мирослав.

"У США можна спокійно подати до суду і отримати серйозну компенсацію. Всі пам'ятають випадок, коли жінка обпекла руки кавою з Макдональдса - з тих пір на чашках почали позначати "обережно, гаряче", ну а у нас, хто його знає...", - підказує Гліб.

"Для початку треба подати скаргу в Держспоживслужбу", - вважає Олексій.

Аліна радить: "Можна спробувати подати позов, але було б добре знайти ще людей, які потрапляли в подібні ситуації після придбання цієї води".

"Сьогодні майже така ж ситуація була у мого брата, тобто, він також відкривав воду "Миргородська" і коли відкрив, то кришка вистрілила в палець руки - тепер там синяк", - повідомляє Володимир.

"Я думаю що компанія повинна знати про цю проблему, а якщо ні, то я куплю упаковку води і, даю гарантію, що кілька пляшок вистрілять", - планує сам Андрій.

"До речі, ті чортові кришечки кілька разів у мене вистрілювали, щоправда, в руці, - підтримала Андрія Мар'яна. - Дійсно, вони незручні, неможливо закрити ніколи, і тепер видно, що небезпечні. Я вічно лякаюся цих кришечок. І особливо, коли пляшка десь збовтається, то відкручуєш, а кришка прямо вибухає. Та й взагалі дуже незручний девайс став (я розумію, маркетинг, екологія, ае повинен бути і сенс у всьому цьому)".

Співрозмовник пригадав, що зменшували висоту кришечок і інші компанії, однак там такої проблеми не виникало.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто володіє компаніями з виробництва і продажу мінеральних вод в Україні. За брендом "Миргородська" стоїть IDS Borjomi International, яка входить в російську фінансово-інвестиційну корпорацію "Альфа банк".