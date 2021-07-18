Яке свято 18 липня: народні прикмети і заборони

У неділю, 18 липня, відзначається день пам'яті преподобного Афанасія Афонського, який народився в Трапезунді (Туреччина) й досить рано залишився сиротою.
Афанасія виховувала благочестива черниця. Вона навчала його навичкам чернечого життя, посту і молитов. Після деякого часу Афанасій приймає постриг, перебуваючи на території Кімінського монастиря. Досягнувши досконалості в тривалому пості, ігумен благословив його на подвиг безмовності у відокремленому місці недалеко від храму. До нього приходили прочани з усього світу і просили поради. За переказами, кілька разів до Афанасія являлася Богородиця.
На Русі саме на Афанасія відзначали Місячне свято, тому що вважалося, що саме 18 липня місяць святкує свій день народження. Вірили, що якщо в цей день ввечері довго дивитися на місяць, то у людини додасться сил.
Існували в народі, пов'язані з місяцем, прикмети на цей день.
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