Яке свято 18 липня: народні прикмети і заборони

У неділю, 18 липня, відзначається день пам'яті преподобного Афанасія Афонського, який народився в Трапезунді (Туреччина) й досить рано залишився сиротою.

Афанасія виховувала благочестива черниця. Вона навчала його навичкам чернечого життя, посту і молитов. Після деякого часу Афанасій приймає постриг, перебуваючи на території Кімінського монастиря. Досягнувши досконалості в тривалому пості, ігумен благословив його на подвиг безмовності у відокремленому місці недалеко від храму. До нього приходили прочани з усього світу і просили поради. За переказами, кілька разів до Афанасія являлася Богородиця.

На Русі саме на Афанасія відзначали Місячне свято, тому що вважалося, що саме 18 липня місяць святкує свій день народження. Вірили, що якщо в цей день ввечері довго дивитися на місяць, то у людини додасться сил.

Існували в народі, пов'язані з місяцем, прикмети на цей день.

Народні прикмети 17 липня

Якщо місяць видно на небі, то можна очікувати хорошого врожаю.

Місяць здається туманним і великим - найближчим часом погода зіпсується.

Місяць, навпаки, білий і блискучий - це прикмета, яка віщує холодну погоду, але без дощів. Зелений місяць - чекай опадів зовсім скоро.

Народжених 18 липня оберігає місяць. Носити їм слід александрит.

Що не можна робити 17 липня

Не варто в цей день брехати, щоб не накликати на себе чужі проблеми.

Сумувати і злитися, в іншому випадку удача покине вас на цілий рік.

Починати ремонт. Вважається, що зроблене довго триматися не буде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що спека в Україні почне спадати після 20 липня.