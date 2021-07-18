Київ більше не лідер за кількістю нових випадків зараження коронавірусом - свіжі дані про COVID-19 в Україні

За добу суботи, 17 липня, в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавирусной хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 27 дітей і 4 медпрацівники.
Про це в неділю вранці повідомляє МОЗ України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (50), м.Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Як повідомлялося, за добу 16 липня в Україні зафіксували 591 випадок інфікування коронавірусом.