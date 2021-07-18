Київ більше не лідер за кількістю нових випадків зараження коронавірусом - свіжі дані про COVID-19 в Україні

За добу суботи, 17 липня, в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавирусной хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 27 дітей і 4 медпрацівники.

Про це в неділю вранці повідомляє МОЗ України на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 382 людини;

летальних випадків - 8;

одужали - 241 осіб;

за добу протестовані методом ПЛР - 13 429 осіб, методом ІФА - 3 158 осіб, експрес-тестами - 9 495 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (50), м.Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 244 495 чоловік;

одужали - 2 181 198 осіб;

летальних випадків - 52 726;

проведення ПЛР-тестів - 11 151 481.

Як повідомлялося, за добу 16 липня в Україні зафіксували 591 випадок інфікування коронавірусом.