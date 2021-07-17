Госпіталізацій все більше - свіжі дані про коронавірус в Україні

За добу 16 липня в Україні зафіксували 591 випадок інфікування коронавірусом. Серед захворілих - 41 дитина і 9 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За п'ятницю в Україні:

госпіталізовані - 438 осіб

летальних випадків - 16

одужали - 676

зроблено тестів - 41 372, серед них методом ПЛР - 18 006.

Найбільша кількість нових випадків за 15.07 зафіксували в Києві. У столиці інфікувалася коронавірусом 171 особа. Також в лідерах по виявленню COVID-19 Одеська (60), Дніпропетровська (40), Харківська (35) і Київська (33) області.

Найменше хворих у Волинській (1), Тернопільській і Закарпатській, по 2 людини, областях.

Всього за час пандемії в Україні захворіли 2 244 196 осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні нарешті відправили велику партію вакцини Moderna: чим вона відрізняється від інших.