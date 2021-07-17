В Украину наконец отправили большую партию вакцины Moderna: чем она отличается от других

Вакцину от коронавируса Moderna отправили в Украину из США в пятницу 16 июля. Всего в гуманитарном грузе через международную программу обмена вакцинами COVAX в Украину поставили 2 млн доз вакцины.

Об этом сообщает Reuters.

Вакцина Moderna - американская разработка.

"Телеграф" собрал информацию про вакцину:

мРНК-вакцина, которая внесена в список вакцин для экстренного использования ВОЗ, а также в США, Великобритании, Канаде, ЕС и других странах.

Вакцина хранится в виде замороженной суспензии при -25 ºC до -15 ºC по несколько доз в флаконе, в обычном холодильнике сохраняется в течение 30 дней.

Вакцину Moderna от COVID-19 вводят внутримышечно, для формирования иммунитета нужны две дозы с интервалом в 28 дней.

ВОЗ сообщает, что Moderna может применяться людей с гипертонией, диабетом, астмой, заболеваниями органов дыхания, печени или почек, а также хроническими инфекциями при условии их стабильного контроля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили о новом побочном эффекте после вакцинации американскими мРНК-вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna.