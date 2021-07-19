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Понеділок, 19.07.2021
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Яке свято 19 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 19 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У понеділок, 19 липня, відзначається день пам'яті преподобного Сисоя Великого і мученика Єрмія Афінського.

Сисой був відлюдником і 60 років жив в єгипетській пустелі в печері, раніше освяченої молитвами його попередника - преподобного Антонія Великого. За свою високу духовність Сисой був нагороджений Господом даром чудотворення. Був милостивий до ближніх, але дуже суворим по відношенню до себе.

Єрмій народився в Афінах і проповідував християнство. Під час гонінь при імператорі Нумеріані Єрмій був заарештований і страчений.

Сисой Великий монах

На Русі вірили, що в цей день роса володіє особливими цілющими властивостями. Вважалося, що вона надавала сил, бадьорості, дарувала дорослим і дітям міцне здоров'я. У народі говорили: "Сисой - ходи по росі босоніж".

роса на траве

Народні прикмети 19 липня

  • Якщо вранці пройтися босоніж по росі, то весь рік здоровим будеш.
  • Місяць здається зеленуватим - в найближчі дні почнуться дощі, здається великим і туманним - можливо похолодання, блискучим і білим - буде холодна погода без опадів.
  • Хмари пожовкли - буде дощ.
  • Народжені 19 липня проживуть своє життя, пливучи за течією.

Що не можна робити 19 липня

  • Жінкам в цей день працювати небажано. Раніше 19 липня прибиранням в будинку займався чоловік, щоб убезпечити свою дружину і дочок від злих духів.
  • Не слід полювати в 19 липня - удачі не буде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на цьому тижні українцям варто очікувати істотне послаблення спеки.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 43

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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