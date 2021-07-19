Яке свято 19 липня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 19 липня, відзначається день пам'яті преподобного Сисоя Великого і мученика Єрмія Афінського.
Сисой був відлюдником і 60 років жив в єгипетській пустелі в печері, раніше освяченої молитвами його попередника - преподобного Антонія Великого. За свою високу духовність Сисой був нагороджений Господом даром чудотворення. Був милостивий до ближніх, але дуже суворим по відношенню до себе.
Єрмій народився в Афінах і проповідував християнство. Під час гонінь при імператорі Нумеріані Єрмій був заарештований і страчений.
На Русі вірили, що в цей день роса володіє особливими цілющими властивостями. Вважалося, що вона надавала сил, бадьорості, дарувала дорослим і дітям міцне здоров'я. У народі говорили: "Сисой - ходи по росі босоніж".
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