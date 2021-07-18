Скачать
Неділя, 18.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Відразу кілька міністрів "викинуть" з Кабміну: джерела назвали прізвища і терміни
Відразу кілька міністрів "викинуть" з Кабміну: джерела назвали прізвища і терміни
Тарифи зростають, а субсидій видають все менше: що важливо знати перед опалювальним сезоном
Тарифи зростають, а субсидій видають все менше: що важливо знати перед опалювальним сезоном
Спека відступає: прогноз погоди на тиждень в Україні
Спека відступає: прогноз погоди на тиждень в Україні
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранено двох військових
Бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранено двох військових

Спека відступає: прогноз погоди на тиждень в Україні

Спека відступає: прогноз погоди на тиждень в Україні
Оновлено 13:33 Сьогодні Телеграф

Наступного тижня, з 19 по 25 липня, в Україні очікується нестійка погода з послабленням спеки. Разом з цим побільшає опадів і небезпечних метеорологічних явищ – гроз, градів і шквалів. Про це у коментарі виданню "Телеграф" розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в Україні вже видно перші ознаки зміни повітряних мас.

"Антициклон, який дуже довго тримав Україну в полоні, руйнується. На його місце буде заходити інша система – з низьким атмосферним тиском й атмосферними фронтами. Нове повітря прийде до нас з північного заходу та прорве нарешті цю антициклональну оборону", - зазначає Діденко.

Як повідомила синоптикиня, уже з понеділка спека почне спадати спочатку в західних областях України, у вівторок послаблення спеки пошириться на північ країни та значну частину центральних областей. Найдовше сильна спека затримається на сході та на півдні, але в середині тижня і там очікується зниження температури повітря.

У Криму другий день в моторошну спеку палахкотить сміттєвий полігон (фото, відео)

Стовпчики термометрів після 30-37 градусів тепла, за прогнозом Діденко, знизяться на новому тижні до 25-29 градусів із позначкою "плюс".

Але, зауважила синоптикиня, разом із послабленням спеки атмосферні фронти принесуть короткочасні дощові грози.

"Це характерний процес для літа, - пояснює Діденко. - У зоні найсильніших контрастів можливі сильні зливи, град і навіть шквали".

Як писав "Телеграф", в Харкові на нічному небі помітили рідкісне явище - так звану горобину ніч. З’явилося відео.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 74

Все по темі:

Погода, Україна, Наталка Діденко, прогноз погоди на тиждень.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Багато про Зеленського і майже нічого про деолігархалізацію: чим відзначилася Мендель на новій роботі (відео)
02 Стало відомо, хто може замінити Шмигаля вже цієї осені
03 Одна з країн ЄС повністю відкрила кордони для українців - Кулеба
04 Київ більше не лідер за кількістю нових випадків зараження коронавірусом - свіжі дані про COVID-19 в Україні
05 Суд по MH-17: мережа обурюється від позиції Офісу Зеленського з приводу Росії
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Смертельний ураган: під Києвом в суботу негода забрала життя двох людей (відео)
Смертельний ураган: під Києвом в суботу негода забрала життя двох людей (відео)
На кордоні з РФ вночі напали на українських прикордонників
На кордоні з РФ вночі напали на українських прикордонників
Одна з країн ЄС повністю відкрила кордони для українців - Кулеба
Одна з країн ЄС повністю відкрила кордони для українців - Кулеба
Яке свято 18 липня: народні прикмети і заборони
Яке свято 18 липня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся