Спека відступає: прогноз погоди на тиждень в Україні

Наступного тижня, з 19 по 25 липня, в Україні очікується нестійка погода з послабленням спеки. Разом з цим побільшає опадів і небезпечних метеорологічних явищ – гроз, градів і шквалів. Про це у коментарі виданню "Телеграф" розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в Україні вже видно перші ознаки зміни повітряних мас.

"Антициклон, який дуже довго тримав Україну в полоні, руйнується. На його місце буде заходити інша система – з низьким атмосферним тиском й атмосферними фронтами. Нове повітря прийде до нас з північного заходу та прорве нарешті цю антициклональну оборону", - зазначає Діденко.

Як повідомила синоптикиня, уже з понеділка спека почне спадати спочатку в західних областях України, у вівторок послаблення спеки пошириться на північ країни та значну частину центральних областей. Найдовше сильна спека затримається на сході та на півдні, але в середині тижня і там очікується зниження температури повітря.

Стовпчики термометрів після 30-37 градусів тепла, за прогнозом Діденко, знизяться на новому тижні до 25-29 градусів із позначкою "плюс".

Але, зауважила синоптикиня, разом із послабленням спеки атмосферні фронти принесуть короткочасні дощові грози.

"Це характерний процес для літа, - пояснює Діденко. - У зоні найсильніших контрастів можливі сильні зливи, град і навіть шквали".

Як писав "Телеграф", в Харкові на нічному небі помітили рідкісне явище - так звану горобину ніч. З’явилося відео.