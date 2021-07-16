Воробьиная ночь: редкое явление в ночном небе взволновало харьковчан (видео)

В Харькове на ночном небе заметили редкое явление – так называемую воробьиную ночь. Видео, где на небе одна за другой вспыхивают молнии, опубликовал Telegram-канал "Труха. Харьков".

"Со стороны Белгорода ярко желтые отблески. За минуту шарахало раз 50", - говорится в публикации.

Сообщается, что явление в небе наблюдали как минимум полчаса.

В народе такую ночь с древних времен называли рябиновой или воробьиной. По сути это ночь с сильной грозой или зарницами. Чаще всего такое явление наблюдают в июле или августе. Наши предки верили, что в такие ночи якобы разгуливается нечистая сила.

В комментариях к видео харьковчане отмечают, что зарница была очень яркой и разноцветной.

Некоторые восприняли явление с осторожностью и даже уже подумывали "бежать в бункер".

Напомним, в Харькове произошел скандал с почти 10 тысячами доз вакцины Comirnaty / Pfizer, которые перевозили с превышением температуры. "Телеграф" выяснил, из-за чего могли быть испорчены вакцины и есть ли какие-то риски для вакцинированных.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине на протяжении новой недели, с 12 по 18 июля, не предвидится кардинальных изменений погоды и спада жары. По прогнозу, сохранится жаркая погода на всей территории страны. Есть вероятность осадков, в частности – грозовых дождей.