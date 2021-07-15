Скандал с испорченными вакцинами в Харькове: кто виноват и есть ли угроза для людей

Скандал с почти 10 тысячами доз вакцины Comirnaty / Pfizer, которые перевозили в Харьковской области с превышением температуры, взорвался на всю Украину. "Телеграф" выяснил, из-за чего могли быть испорчены вакцины и есть ли какие-то риски для вакцинированных.

Видео, опубликованное в сети, показывает, что вакцина Pfizer приехала в Харьков при плюсовой температуре перевозки, в то время как ее нужно держать при -60-80 градусов Цельсия. В департаменте здравоохранения облгосадминистрации говорят, что действительно 30 июня с 21,6 тысячи принятых доз не допустили два контейнера, 9360 единиц.

Как заявил на брифинге глава департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов, ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения.

"Вакцина 2 июля направлена назад. Все вакцины, которые были с нарушением термоцепи, ни к кому не применялись", - заверил он.

В ХОГА отметили, что вопросом доставки вакцин в регионы занимается Государственное предприятие Минздрава "Укрмедпостач".

Как сообщила в комментарии "Телеграфу" директор "Укрмедпостач" Оксана Маринчук, мог выйти из строя датчик учета температурного режима.

"Касательно этого возможного, подчеркну, нарушения холодовой цепи при транспортировке вакцины Pfizer. Видео, которое обнародовали сегодня все Телеграмм-каналы, основаны исключительно на показателях датчика температурного режима. Это техника со всеми своими достоинствами и недостатками. Уверяю, что у нас есть все подтверждающие документы и я совершенно уверена, на 100%, что это датчик. Логгер показал абсолютно некорректную погрешность в учете именно температурного режима", - рассказала нам Маринчук.

По ее словам, работники предприятия, которые готовили эту вакцину к отправке, сделали максимум для того, чтобы вакцина доехала до учреждения здравоохранения безопасной, с соблюдением холодовой цепи и качественной.

"Всего в одной машине в Харьков ехали 4 короба с одинаковыми дата-логгерами, температурой. Другие коробки были приняты, потому что они показали реальную температуру, а этот датчик вышел из строя. Он один и попал на то опубликованное видео. Почему-то не обнародовали видео с теми коробками, которые приняли, где температура была показана корректно", - уверена глава "Укрмедпостач".

Эту же версию озвучили в Минздраве.

"По предварительным результатам протокола испытаний логгеров выявлены отклонения их показателей от установленного значения температуры. Причины таких отклонений должна установить комиссия. Об окончательных результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится на сайте министерства.

По мнению доктора медицинских наук, клинического иммунолога Андрея Волянского, датчик действительно мог сломаться. Но харьковский врач считает это маловероятным.

"Датчик - прибор, который в режиме реального времени записывает все перепады температур. У него идет индикация на десятые доли секунд. Поэтому чисто теоретически это возможно, но маловероятно", - заявил врач.

Если судить по опубликованному видео, то датчик нагрелся до 12 градусов тепла. Как пояснил эксперт, такую температуру имел воздух между коробками с флаконами.

"То есть сказать, какой был нагрев самой вакцины, мы не можем. Но, вероятно, меньше. Если вакцина во флаконах разморожена, то ее можно хранить месяц. Но инструкция предполагает температуру 2-8 градусов тепла", - рассказала Волянский.

Медик отмечает, что условия транспортировки и хранения вакцины компании Pfizer достаточно сложные. Например, для хранения вакцины CoronaVac нужна температура 2-8 градусов с отметкой "плюс". По словам Волянского, такие показатели предусматривают холодильники в стандартных фургонах в нашей стране для перевозки вакцин.

Медик успокаивает, что даже если вакцина подвергалась какому-то кратковременному воздействию повышенных температур, это не несет угрозы.

"Вакцина никоим образом не становится опасной для вакцинированного. Потому что с ней ничего произойти не может. Там липидные гранулы, в которых находятся кусочки рибонуклеиновой кислоты вируса. То есть она не становится опасной, но может быть менее эффективной", - резюмировал Волянский.