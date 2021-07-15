Нечего проверять: в МОЗ рассказали о расследовании случаев VIP-вакцинации в Украине

В СМИ ранее появилась информация о том, что американскую вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech могли продать одной из частных больниц Киева. После данной новости Минздрав инициировал служебное расследование, об итогах которого рассказал его глава Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Ляшко, сразу после появления данных слухов они направили обращение в Национальную полицию и Министерство внутренних дел, поскольку "здесь (в Минздраве - Ред.) нечего проверять".

"Ни одна коммерческая вакцина против "ковида" от любого производителя в Украину не завозилась, поэтому она не может продаваться на территории Украины", - говорит Ляшко.

Напомним, на фоне слухов о том, что якобы в Украину чартерным рейсом привезли груз вакцин Pfizer, которые предназначены для топ-чиновников, известный пранкер Джокер обнародовал данные об организаторе этой доставке, а также список "клиентов".