Скачать
Четверг, 15.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Путин получил нужный сигнал: как Запад подставляет Украину под новый удар со стороны России
Путин получил нужный сигнал: как Запад подставляет Украину под новый удар со стороны России
Украинские самолеты в Квебеке: что означает попытка "Антонова" открыть производство в Канаде
Украинские самолеты в Квебеке: что означает попытка "Антонова" открыть производство в Канаде
В Украине появился турецкий "разведчик", который защитит границу с помощью авиабомб (фото)
В Украине появился турецкий "разведчик", который защитит границу с помощью авиабомб (фото)
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?
С отставкой Авакова Банковая получает полноту власти: зачем ей нужна такая монополия?

Нечего проверять: в МОЗ рассказали о расследовании случаев VIP-вакцинации в Украине

Нечего проверять: в МОЗ рассказали о расследовании случаев VIP-вакцинации в Украине
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф

В СМИ ранее появилась информация о том, что американскую вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech могли продать одной из частных больниц Киева. После данной новости Минздрав инициировал служебное расследование, об итогах которого рассказал его глава Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Ляшко, сразу после появления данных слухов они направили обращение в Национальную полицию и Министерство внутренних дел, поскольку "здесь (в Минздраве - Ред.) нечего проверять". 

"Ни одна коммерческая вакцина против "ковида" от любого производителя в Украину не завозилась, поэтому она не может продаваться на территории Украины", - говорит Ляшко.

Напомним, на фоне слухов о том, что якобы в Украину чартерным рейсом привезли груз вакцин Pfizer, которые предназначены для топ-чиновников, известный пранкер Джокер обнародовал данные об организаторе этой доставке, а также список "клиентов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 338

Все по теме:

Минздрав Украины, Расследование, Виктор Ляшко, Платные вакцины, Вакцинация от ковида.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для Зеленского это будет новый Майдан: названо условие, при котором Россия пойдет на уступки в "нормандском формате"
02 Навели суету: под Одессой чеченцев уложили лицами в пол прямо на свадьбе за стрельбу на улице (видео)
03 Шумиха вокруг "харьковских соглашений" - фарс, но он может закончиться новыми санкциями
04 В центре Днепра девушка провалилась в яму с водой: момент попал на видео
05 Тысячи доз вакцин Pfizer испортились на Харьковщине из-за несоблюдения правил хранения (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наперекор болезни: на Волыни школьник с тяжелой формой ДЦП получил золотую медаль за отличную учебу
Наперекор болезни: на Волыни школьник с тяжелой формой ДЦП получил золотую медаль за отличную учебу
Нечего проверять: в МОЗ рассказали о расследовании случаев VIP-вакцинации в Украине
Нечего проверять: в МОЗ рассказали о расследовании случаев VIP-вакцинации в Украине
Авакова отправили в отставку (фото)
Авакова отправили в отставку (фото)
&quot;Космический джем&quot; с Леброном Джеймсом и продолжение ужасов &quot;Смертельный лабиринт&quot;: главные кинопремьеры недели (видео)
"Космический джем" с Леброном Джеймсом и продолжение ужасов "Смертельный лабиринт": главные кинопремьеры недели (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь