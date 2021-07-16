В Крыму второй день в жуткий зной полыхает мусорный полигон (фото, видео)

В Евпатории, в аннексированном РФ Крыму, с четверга горит мусорная свалка: дым разносится по всей округе. Об этом передает "Интерфакс".

Сообщается, что на курорте чувствуется запах гари, а жители жалуются на "дымовую завесу".

При этом, оккупированный полуостров накрыла сильная жара. Наблюдается до 37 градусов тепла. Погодные условия осложняют ситуацию с пожаром. По предварительным данным, огонь на полигоне мог возникнуть в результате поджога.

По данным Telegram-канала "Крыминформ", сильного задымления нет, а горит только верхняя часть. Как сообщается в публикации, на месте работают экскаваторы, самосвалами землю собирают и увозят - пересыпают.

Как можно увидеть на снимках, столб дыма растягивается на длинное расстояние и виден с одного из местных пляжей.

В Евпатории горит свалка

Жара,едкий дым... pic.twitter.com/nCDbiJTXro — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) July 16, 2021

Напомним, уроженцы Донбасса устроили паре россиян "веселый отпуск" в оккупированном Крыму. Пара россиян из Санкт-Петербурга во время отдыха в Севастополе попала в инцидент.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в США на севере Калифорнии из-за рекордной жары начались масштабные лесные пожары. В отдельных местах высота пламени достигала 31 метра.