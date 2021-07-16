Уроженцы Донбасса устроили паре россиян "веселый отпуск" в оккупированном Крыму (фото)

Пара россиян из Санкт-Петербурга во время отдыха в Севастополе попала в инцидент. Пока они отдыхали на пляже к ним подошла группа мужчин и предложили совместное распитие алкогольных напитков.

Об этом сообщают в соцсетях региона.

Парень отказался, а девушка согласилась на пиво и шашлыки. По словам молодого человека "вместо пива была водка" и у девушки забрали паспорт, якобы, чтобы проверить сколько ей лет. Затем он ее не видел.

Среди мужчин молодой человек идентифицировал уроженцев Донбасса.

Питерец дважды обращался в полицию. Заявление зарегистрировали, но девушка нашлась. Пользователи соцсетей возмутились моральным уровнем пары, а молодого человека назвали куколдом. Это фетишистская практика, когда один из супругов является соучастником неверности второго.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Крыму из-за постоянных наводнений и дождей наблюдается массовое нашествие комаров.