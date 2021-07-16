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Уроженцы Донбасса устроили паре россиян "веселый отпуск" в оккупированном Крыму (фото)

Уроженцы Донбасса устроили паре россиян "веселый отпуск" в оккупированном Крыму (фото)
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф Пляж БТК

Пара россиян из Санкт-Петербурга во время отдыха в Севастополе попала в инцидент. Пока они отдыхали на пляже к ним подошла группа мужчин и предложили совместное распитие алкогольных напитков. 

Об этом сообщают в соцсетях региона. 

Парень отказался, а девушка согласилась на пиво и шашлыки. По словам молодого человека "вместо пива была водка" и у девушки забрали паспорт, якобы, чтобы проверить сколько ей лет. Затем он ее не видел.

пропавшая

Среди мужчин молодой человек идентифицировал уроженцев Донбасса. 

Питерец дважды обращался в полицию. Заявление зарегистрировали, но девушка нашлась. Пользователи соцсетей возмутились моральным уровнем пары, а молодого человека назвали куколдом. Это фетишистская практика, когда один из супругов является соучастником неверности второго. 

 Скриншот комментариев крым

Скриншот комментариев

скриншот

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Крыму из-за постоянных наводнений и дождей наблюдается массовое нашествие комаров.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 455

Все по теме:

Алкоголь, Крым, Севастополь, Донбасс.
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