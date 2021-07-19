Реклама України з російськомовним журналом викликала обурення в мережі

Бренд України Ukraine NOW в черговий раз потрапив в скандал в Мережі. Цього разу через використання фотографії з російськомовним журналом.

Відповідне фото опублікувала на своїй сторінці в Facebook журналістка Наталя Іщенко.

"Реклама України за кордоном вийшла на новий рівень і пропонує потенційним туристам ... концепцію Путіна про один народ, рекламуючи російськомовні видання", - зазначила Іщенко в пості.

Фотографію Ukraine NOW на своїх сторінках в Facebook використали кілька українських дипломатичних установ, зокрема посольство в Болгарії й консульство в Бельцях для ілюстрації постів про винні тури в Україні.

Примітно, що на самому сайті, куди веде посилання фото не опубліковано.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін опублікував есе про Україну.