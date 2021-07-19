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Понеділок, 19.07.2021
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Реклама України з російськомовним журналом викликала обурення в мережі

Реклама України з російськомовним журналом викликала обурення в мережі
Оновлено 11:48 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

Бренд України Ukraine NOW в черговий раз потрапив в скандал в Мережі. Цього разу через використання фотографії з російськомовним журналом.

Відповідне фото опублікувала на своїй сторінці в Facebook журналістка Наталя Іщенко.

"Реклама України за кордоном вийшла на новий рівень і пропонує потенційним туристам ... концепцію Путіна про один народ, рекламуючи російськомовні видання", - зазначила Іщенко в пості.

Screenshot

Фотографію Ukraine NOW на своїх сторінках в Facebook використали кілька українських дипломатичних установ, зокрема посольство в Болгарії й консульство в Бельцях для ілюстрації постів про винні тури в Україні.

Примітно, що на самому сайті, куди веде посилання фото не опубліковано.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін опублікував есе про Україну.

Путін вважає Україну проєктом "анти-Росія": що думає західна преса про резонансну статтю на сайті Кремля

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Скандал, Вино, Фото, Ukraine NOW.
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