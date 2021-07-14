Путин считает Украину проектом "анти-Россия": что думает западная пресса о резонансной статье на сайте Кремля

Президент России Владимир Путин наконец-то опубликовал свое долгожданное эссе об "историческом единстве" россиян и украинцев.

Питер Дикинсон, редактор службы оповещения Атлантического совета в Украине в своей статье на сайте "AtlanticCouncil" излагает свой взгляд на то, что хотел сказать Путин в своем сочинении. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Этот эпос из 5000 слов не содержит ничего нового, но он действительно служит важным официальным документом, подтверждающих множество мифов и теорий заговора, которые долгое время подпитывали одержимость Путина Украиной. Это также ясно дает понять, что Путин рассматривает свою продолжающуюся агрессивную кампанию против Украины как историческую миссию, и как благородное дело. Статья российского лидера, отнюдь не стремясь способствовать пониманию и примирению между двумя странами, читается как оправдание для еще большей войны.

На протяжении всего своего бессвязного эссе Путин произносит несколько завуалированных угроз и неоднократно демонстрирует свое презрение к украинской государственности. Он заявляет, что независимая Украина "полностью является детищем советской эпохи и в значительной степени была создана за счет исторических русских земель". Он подробно утверждает, что сегодняшняя Украина - это не более чем западный проект, направленный исключительно на подрыв России, и сравнивает усилия Украины по построению государства в постсоветский период с оружием массового уничтожения. Самые зловещие комментарии Путина зарезервированы для последних нескольких абзацев. "Я убежден, что настоящий украинский суверенитет возможен только в партнерстве с Россией", - отмечает он. "В конце концов, мы один народ".

Было бы легко отклонить исторически безграмотные утверждения Путина как безобидное политическое позерство. Но это смертельные заблуждения. С 2014 года в результате российской агрессии было убито более четырнадцати тысяч украинцев и миллионы людей вынуждены были стать переселенцами. Россия продолжает оккупировать Крым и значительную часть восточно-украинского Донбасса, в то время как Кремль сосредоточил большое количество дополнительных армейских подразделений вблизи границы с Украиной. Когда Путин публично заявляет, что Украина - это антироссийский проект, который может быть суверенным только с согласия России, международное сообщество должно действительно отнестись к нему очень серьезно.

Безусловно, было бы полезным, чтобы международное сообщество понимало причины такой одержимости Путина Украиной.

Несмотря на более чем семилетнюю агрессию России против Украины, многие сторонние наблюдатели все еще не могут понять истинную природу конфликта и не могут понять, почему кремлевский лидер готов заплатить такую непропорционально высокую цену, чтобы предотвратить потерю Украины. С тех пор, как в начале 2014 года началось нападение на Украину, Россия подверглась последовательным волнам санкций. Между тем, отношения страны с западным миром вошли в нисходящую спираль взаимной подозрительности и гибридной вражды. Что есть такого в Украине, что убедило Путина ввергнуть весь мир в новую холодную войну?

Сам Путин частично отвечает на этот вопрос, постоянно ссылаясь на центральную роль Украины в национальной истории России. Похоже, он искренне рассматривает Украину как неделимую часть исторического центра России и рассматривает потенциальное отступничество страны на Запад как следующий этап отступления России, которое началось несколько десятилетий назад с падением Берлинской стены и распадом Советского Союза.

Это находит отклик лично у Путина, который был очевидцем распада советской власти в Центральной Европе в конце 1980-х годов. Унижение, которое он испытал во время пребывания в Восточной Германии, остается определяющим опытом его политической жизни и продолжает определять его решения, особенно в отношении Украины.

Начиная с "оранжевой революции" 2004 года, Путина преследовала мысль об Украине, выступающей в качестве катализатора новой продемократической волны, которая в конечном итоге может свергнуть его собственный авторитарный режим. Когда украинцы снова вышли на улицы в 2014 году, он в ответ приказал вторгнуться в Крым и восточную Украину. Эти радикальные меры отражали убежденность Путина в том, что появление по-настоящему независимой, демократической и ориентированной на Запад Украины в конечном итоге создаст реальную угрозу для самой России.

За прошедшие семь лет мало что изменилось. Несмотря на неопровержимые доказательства того, что его война против Украины была провальной ошибкой, Путин по-прежнему категорически отрицает это. Он отказывается признавать активность украинского народа и предпочитает винить во всем антироссийские заговоры Запада. Этот однозначно империалистический подход к Украине прослеживается в новом эссе Путина, которое максимально приближено к объявлению войны всему понятию украинской государственности.

Недавняя статья российского лидера может не сигнализировать о неминуемой эскалации боевых действий, но она подчеркивает его постоянную озабоченность Украиной и непоколебимую решимость не допустить полного выхода страны с кремлевской орбиты. Одержимость Путина Украиной не ослабевает и остается одной из величайших угроз международной безопасности в современном мире.

Пока нынешняя конфронтация остается неразрешенной, нельзя исключать возможность большой войны. Путин уже продемонстрировал свою готовность принять сегодняшнюю атмосферу холодной войны как плату за защиту претензий России на Украину. При благоприятных обстоятельствах он мог бы искать более традиционное военное решение своей украинской проблемы.

Этим летом тридцатая годовщина независимости Украины предоставляет демократическому миру идеальную возможность ответить на недавний трактат Путина. Президент России четко заявил о своей вере в принадлежность Украины к России. День независимости Украины 24 августа - идеальное время для Запада, чтобы в равной степени ясно заявить, что украинцы имеют право выбирать свое будущее.

=Ранее "Телеграф" писал о реакции украинцев на статью Путина.