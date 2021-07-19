Дощі, град і шквали - де чекати зміни погоди 20 липня (карта)

Вівторок 20 липня має принести прохолоду на західну, північну і частину центральних регіонів України.

Про це в Facebook повідомила метеорологиня Наталія Діденко.

У вівторок на заході країни очікують зниження температури до +22 +27 градусів за Цельсієм. На півночі +25 +28 вище нуля.

Що стосується центральних регіонів, то тут температура буде коливатися від регіону до регіону.

За словами метеорологині у Вінницькій очікується + 25 + 27 градусів, в Черкаській + 26 + 29 градусів, в Кропивницькому з районами та на Полтавщині + 27 + 31 градусів, на Дніпропетровщині + 29 + 33 градуси.

Півдню і сходу України поки не так пощастило - там буде триматися +30 +35.

Дощами українців порадує погода в західній і північній частині, але вже після обіду їх прогнозують в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також центральної України крім Дніпропетровщини. Локальні дощі та грози можливі в Харківській області. Діденко попереджає - можливі шквали й град.

Ознайомитися з прогнозами по всій Україні можна на мапі Гідрометцентру.

У столиці України - Києві, 20 липня температура у вівторок +26 +27, при цьому в середу вона стане ще нижче.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві розгулялася негода.