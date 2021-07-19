Чи відкриють Європу для українців, щеплених CoronaVac: в ЄС розглянули питання

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про те, чи зможуть українці, щеплені поки невизнаною в ЄС вакциною CoronaVac від китайського виробника Sinovac Biotech, безперешкодно подорожувати по Європі з відповідним ковід-сертифікатом.

Про це глава відомства розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

За його словами, найближчим часом ЄС затвердить антиковідну вакцину CoronaVac, а також визнає відповідні COVID-сертифікати.

Ляшко каже, що спілкувався з європейським регіональним директором бюро ВООЗ безпосередньо, і той заявив, що вони розглянули питання і скоро з'явиться остаточне стверджувальне рішення. Мовляв, всі вакцини, схвалені ВООЗ, зокрема - CoronaVac, дозволять подорожувати по ЄС по "ковідному" сертифікату.

Відзначимо, що в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу зробили вже 1,4 мільйона чоловік, з них 837 408 осіб зробили щеплення CoronaVac.

Нагадаємо, вчені провели дослідження ефективності вакцин Pfizer і CoronaVac, які зараз роблять українцям. Виявилося, що у людей, щеплених американською Pfizer, в 10 разів більше антитіл, ніж у щеплених CoronaVac.