Скачать
Вівторок, 20.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Скандал з доставкою Pfizer в Харків: "Телеграф" з'ясував, в яких умовах зберігають вакцину (фоторепортаж)
Скандал з доставкою Pfizer в Харків: "Телеграф" з'ясував, в яких умовах зберігають вакцину (фоторепортаж)
В Україні стрімко зростає кількість боржників: хто потрапляє в ЄРБ і чим це загрожує
В Україні стрімко зростає кількість боржників: хто потрапляє в ЄРБ і чим це загрожує
Не з пробірки: вчені здивували новою інформацією про появу коронавірусу
Не з пробірки: вчені здивували новою інформацією про появу коронавірусу
В Києві вночі трапилась різанина біля ТРЦ "Гуллівер"
В Києві вночі трапилась різанина біля ТРЦ "Гуллівер"

Яке свято 20 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 20 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 20 липня, відзначається день пам'яті преподобної Єфросинії і преподобного Фому Малеина.

Свята Єфросинія була дочкою великого князя Суздальського Дмитра Костянтиновича, яка пішла в монастир. У віці 16 років проти волі її віддали заміж за московського князя - Дмитра Донського. Після його смерті вона потай прийняла постриг під іменем Єфросинія. У народі її звали Авдотья Сіногнойка.

Фома Малеин був воєначальником. У якийсь момент він вирішив залишити світ і прийняти чернецтво. Фома оселився на горі Малея і провів багато днів в пості і молитві. Через якийсь час він отримав Божественні бачення, знайшов дар зцілення хвороб і вигнання бісів.

Вважається, що в цей період йдуть часті дощі, які заважають заготівлі сіна.

Також в цей день можна починати висаджувати суницю і повторно засівати редис - вважалося, що це слід зробити до 10 серпня.

Що не можна робити 20 липня:

  • Дівчатам не слід цього вівторка виконувати важку фізичну роботу.
  • Не рекомендується 20 липня брехати.
  • Цього вівторка не варто прати білизну і одяг.
  • Не можна свататися, робити пропозицію одружитися / зустрічатися, гуляти весілля.
  • У цей день не варто купатися у водоймах.

Народні прикмети:

  • Якщо на Явдоху дощі, то триватимуть вони кілька тижнів.
  • Дощ на Явдоху - сіно зіпсується.
  • Згребеш сіно в купи - так не страшні і хмари.
  • Вітер 20 липня говорить про прийдешнє негода. Якщо сонце сідає на тлі багрянцю, наступного дня буде вітряним.

Раніше, "Телеграф" писав, яку погоду чекати українцям у вівторок 20 липня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

Все по темі:

Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "З***ую з України, бувай громадянство": киянин спалив на камеру підроблений паспорт (відео)
02 У Львові обвалилася стіна житлового будинку, є інформація про жертви: перші фото
03 "А походка, як у шлюшки з GTA": Саша Бо показала, як пройшло її тренування з присіданнями (відео)
04 Parimatch і "Маріуполь" оголосили про початок співпраці
05 Виписав собі кредитів на 100 млн грн: у чому звинувачують екс-заступника голови Укргазбанку
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В &quot;Слузі народу&quot; розповіли про плани нового глави МВС Монастирського
В "Слузі народу" розповіли про плани нового глави МВС Монастирського
Одужань і госпіталізованих більше, ніж нових хворих - свіжі дані про коронавірус в Україні
Одужань і госпіталізованих більше, ніж нових хворих - свіжі дані про коронавірус в Україні
&quot;А походка, як у шлюшки з GTA&quot;: Саша Бо показала, як пройшло її тренування з присіданнями (відео)
"А походка, як у шлюшки з GTA": Саша Бо показала, як пройшло її тренування з присіданнями (відео)
&quot;З***ую з України, бувай громадянство&quot;: киянин спалив на камеру підроблений паспорт (відео)
"З***ую з України, бувай громадянство": киянин спалив на камеру підроблений паспорт (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся