Яке свято 20 липня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 20 липня, відзначається день пам'яті преподобної Єфросинії і преподобного Фому Малеина.
Свята Єфросинія була дочкою великого князя Суздальського Дмитра Костянтиновича, яка пішла в монастир. У віці 16 років проти волі її віддали заміж за московського князя - Дмитра Донського. Після його смерті вона потай прийняла постриг під іменем Єфросинія. У народі її звали Авдотья Сіногнойка.
Фома Малеин був воєначальником. У якийсь момент він вирішив залишити світ і прийняти чернецтво. Фома оселився на горі Малея і провів багато днів в пості і молитві. Через якийсь час він отримав Божественні бачення, знайшов дар зцілення хвороб і вигнання бісів.
Вважається, що в цей період йдуть часті дощі, які заважають заготівлі сіна.
Також в цей день можна починати висаджувати суницю і повторно засівати редис - вважалося, що це слід зробити до 10 серпня.
Що не можна робити 20 липня:
Народні прикмети:
Раніше, "Телеграф" писав, яку погоду чекати українцям у вівторок 20 липня.