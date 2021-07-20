Яке свято 20 липня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 20 липня, відзначається день пам'яті преподобної Єфросинії і преподобного Фому Малеина.

Свята Єфросинія була дочкою великого князя Суздальського Дмитра Костянтиновича, яка пішла в монастир. У віці 16 років проти волі її віддали заміж за московського князя - Дмитра Донського. Після його смерті вона потай прийняла постриг під іменем Єфросинія. У народі її звали Авдотья Сіногнойка.

Фома Малеин був воєначальником. У якийсь момент він вирішив залишити світ і прийняти чернецтво. Фома оселився на горі Малея і провів багато днів в пості і молитві. Через якийсь час він отримав Божественні бачення, знайшов дар зцілення хвороб і вигнання бісів.

Вважається, що в цей період йдуть часті дощі, які заважають заготівлі сіна.

Також в цей день можна починати висаджувати суницю і повторно засівати редис - вважалося, що це слід зробити до 10 серпня.

Що не можна робити 20 липня:

Дівчатам не слід цього вівторка виконувати важку фізичну роботу.

Не рекомендується 20 липня брехати.

Цього вівторка не варто прати білизну і одяг.

Не можна свататися, робити пропозицію одружитися / зустрічатися, гуляти весілля.

У цей день не варто купатися у водоймах.

Народні прикмети:

Якщо на Явдоху дощі, то триватимуть вони кілька тижнів.

Дощ на Явдоху - сіно зіпсується.

Згребеш сіно в купи - так не страшні і хмари.

Вітер 20 липня говорить про прийдешнє негода. Якщо сонце сідає на тлі багрянцю, наступного дня буде вітряним.

Раніше, "Телеграф" писав, яку погоду чекати українцям у вівторок 20 липня.