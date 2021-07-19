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Понеділок, 19.07.2021
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У лікарні помер 29-річний військовий, який отримав 80% опіків тіла під час обстрілів на Донбасі

У лікарні помер 29-річний військовий, який отримав 80% опіків тіла під час обстрілів на Донбасі
Оновлено 16:25 Сьогодні Телеграф

У харківській лікарні помер 29-річний військовий Олександр Горбенко, який після обстрілу бойовиків 15 липня отримав 80% опіків тіла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

"Дуже боляче. На світанку зупинилося серце нашого земляка… Сашу вбили російські найманці на українській землі", - написала Губа.

За її словами, Олександр отримав поранення в районі проведення операції Об’єднаних сил 15 липня увечері. Був негайно доправлений гелікоптером до опікового центру Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Медики боролися за його життя кілька днів, але 19 липня зранку військовий помер.

Як вже повідомляв "Телеграф", 15 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримали 5 українських військових.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Донбасс, АТО, ООС, помер військоовий.
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