В Україні ажіотаж навколо звільнення військових льотчиків: що говорять в командуванні

У ЗМІ з'явилася інформація про масові звільнення українських льотчиків з ВСУ, яких нібито не влаштовує бюрократія і низькі зарплати.

У сюжеті "Донбасс.Реаліі" йдеться про те, що тільки за останні два роки пішло 140 пілотів і планують звільнитися ще 40. Втім, в командуванні повітряних сил ЗСУ, не приховуючи проблему з кадрами, вирішили пояснити причини звільнень.

Так, кажуть в ЗСУ, військові льотчики найчастіше йдуть з займаних посад через великі навантаження і документацію, яку вони ведуть між змінами. Крім того, зарплати пілотів в ЗСУ (близько 19-24 тис. грн) нижчі, ніж в інших відомствах, куди найчастіше і переходять військові.

Також в командуванні уточнили цифру звільнених співробітників. 140 осіб - це не тільки ті, хто пішов з льотного складу ЗСУ, а й армійська авіація Сухопутних військ і авіація ВМС, включаючи штурманів, борт-техніків і борт-радистів.

Втім, військові не приховують, що звільнення льотчиків - це погана тенденція, і якщо вона продовжиться, то це призведе до зниження бойового потенціалу винищувальної авіації. Щоб цього не сталося, в ЗСУ вирішують проблему на всіх рівнях.

Нагадаємо, в Україні на базі ВМС з'явився перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2, який відтепер буде патрулювати морську акваторію.