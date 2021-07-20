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Горе-матір, яка на тиждень покинула 4 дітей та поїхала розважатися, знайшли нетверезою у друзів

Горе-матір, яка на тиждень покинула 4 дітей та поїхала розважатися, знайшли нетверезою у друзів
Оновлено 13:50 Сьогодні Телеграф

У Житомирській області поліцейські розшукали 38-річну жінку, яка залишила чотирьох дітей на тиждень без нагляду та поїхала розважатися з друзями. Знайти свою матір правоохоронців попросила 14-річна донька, яка була змушена піклуватися про менших сестер. Про це повідомили у Новоград-Волинському райвідділі поліції.

Цього разу мати залишила сестричок на 6 днів та поїхала відпочивати до друзів. Упродовж майже тижня відсутності жінки 14-річна дівчинка сама доглядала за молодшими дітьми та дбала про їх харчування.

Жінка перебуває на обліку соціальних служб та вже добре знайома правоохоронцям.

«Лише цьогоріч ювенальні інспектори мали десятки приводів для зустріч з нею. Мати регулярно залишала неповнолітніх доньок, віком 15, 14, 10 та 7 років, без нагляду, а сама розважалась у різних компаніях. У цих випадках оформлялись відповідні адмінпротоколи», - кажуть у поліції.

Жінку розшукали у сусідньому районі, де вона перебувала у нетверезому стані. Її змусили повернутися додому та зобов’язали дбати про дітей. Водночас соціальні служби взяли родину під супровід, а поліцейські знову порушили питання про позбавлення її батьківських прав.

Як вже повідомляв "Телеграф", на Київщині батько двох неповнолітніх дівчаток продавав в мережі порно з ними, та ще й примушував до інтиму з приятелями.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Житомирська область, Матір, Новоград-Волинський, залишила дітей.
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